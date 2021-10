Miljøaktivister har tatt seg inn på rullebanene til to flyplasser i Sverige

Politiet i Sverige har pågrepet flere personer i forbindelse med miljøaksjoner på to forskjellige flyplasser i landet.

Det skriver Aftonbladet.

En person er pågrepet på Malmö lufthavn, og to personer er pågrepet på Bromma lufthavn i Stockholm.

– Vi har ett fly som ikke kan lande nå, sier Robert Pletzin, pressesjef i Swedavia.

Extinction Rebellion i Norge opplyser til NTB at to av deres aktivister har stanset to ulike innenriksfly ved Arlanda, ved å kjøpe billetter, gå om bord, og nekte å sette seg ned.

Miljøaktivist

Politiet sier til Aftonbladet at flere patruljer er på plass i Malmö.

– Det er en person som skal ha tatt seg inn på rullebanen, sier Filip Annas, pressevakt i politiet.

Han forteller at det er en miljøaktivist som gjennomførte en eller annen form for demonstrasjon på stedet. Ifølge gruppen Extinction Rebellion er det en av deres aktivister som har limt seg fast på rullebanen.

Det er en kvinne som skal ha tatt seg inn, og hun er pågrepet av politiet. Annas kan ikke si om flytrafikken i Malmö er påvirket av hendelsen.

Stengt flyplass

Politiet har også bekreftet overfor Aftonbladet om en liknende hendelse i Stockholm.

– Vi fikk en telefon at det var uvedkommende i området. Vi er på plass, og de to personene er pågrepet. Vi har satt i gang etterforsking angående luftfarts-sabotasje, sier Per Fahlström, pressekontakt i Stockholm-politiet.

Expressen skriver at flyplassen er stengt, og fly som egentlig skal lande på Bromma blir omdirigert til Arlanda lufthavn.

Ifølge Expressens fotograf på stedet løper aktivister ut og limer seg til rullebanen, mens politiaksjonen pågår.