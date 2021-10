Søket i Kvam: Person funnet omkommet

Lørdag fant politiet den første personen av det som trolig er en av de savnede i Kvam.

Søndag opplyser politiet at de har funnet nok en person i søket.

Politiet har invitert til pressekonferanse i Norheimsund klokken 16 søndag i forbindelse med funnet.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er savnet og antatt omkommet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper søkt etter dem.

LYS: Det er lagt ned lys og blomster i forbindelse med at tre personer er savnet i Tokegjelet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at det var i forbindelse med et dronesøk at de observerte en person som lå i elva.

De opplyste videre at de skulle søke videre med drone søndag.

Politiets hovedteori er at de savnede er i den øverste delen av Tokagjelselva.

Innsatsleder Svein Valland Laupsa i politiet sa lørdag at de ikke kan utelukke at de savnede er i Movatnet eller i Hardangerfjorden, så de søker der også.