Sørloth er en av få utlendinger som får spille det spesielle derbyet

Søndag kveld er det duket for baskerderby. Da får Alexander Sørloth tre inn på et utsolgt Anoeta til sitt første baskiske derby og ta del av en av verdens mest spesielle fotballkamper.

Den 5. desember 1976 kjørte Real Sociedad-spilleren Josean de la Hoz mot klubbens daværende hjemmebane Atoxa med en «pakke» gjemt under reservehjulet i bagasjerommet.

Han svettet da han ble stoppet av politiet i en rutinekontroll rett utenfor arenaen. Politiet åpnet bagasjerommet, men så trolig ikke «pakken». Vel fremme banket De la Hoz på ruten til La Reals garderobe for å levere «pakken» til sin lagkamerat Salva Iriarte.

Planen hadde blitt snekret sammen i all hemmelighet og en time og femten minutter før kampstart gikk Real Sociedad-kapteinen Inaxio Kortabarria bort til motstanderne Athletic Club de Bilbaos garderobe.

Han banket på og fortalte bortelagets kaptein José Ángel Iribar om planen. Samtlige spillere på begge lag ble enig om at dette var noe de behøvde å gjøre.

«Pakken» ble gjemt i en bag med håndklær så politiet ikke skulle se noe og Iriarte som var en av innbytterne tok vesken med til innbytterbenken. De la Hoz, som ikke var med i kamptroppen, hoppet over barrieren mellom tribunen og banen, og tok opp «pakken» som var et sammenbrettet ikurriña. Det baskiske flagget, som for tilfellet var forbudt og derfor i all hemmelighet hadde blitt sydd av De la Hoz sin søster.

Deretter vandret lagene ut på banen, De la Hoz mellom de to kapteinene Iribar og Kortabarria, med det forbudte flagget holdt opp mellom de tre.

Atoxa eksploderte i jubel og det skulle bli den første gangen siden slutten av den spanske borgerkrigen som det forbudte baskiske flagget, ikurriña, hadde blitt vist offentlig uten straff. En måned senere ble flagget lovliggjort, alt takket være en gjeng med fotballspillere.

En viktig anekdote i baskisk fotball, men også en anekdote som forklarer hva det baskiske derbyet virkelig handler om: Stolthet for Baskerland.

Det baskiske derbyet er kjent for å være det vennskapelige derbyet. Det er aldri bråk og ingen vold i forbindelse med at Real Sociedad og Athletic Club møtes, i stedet skapes det alltid feststemning. Supportere fra begge lag blandes, synger og spiser pintxos sammen. Det baskiske derbyet er noe å feire, det er provinsens stolthet.

Men det betyr ikke at det ikke finnes rivaleri mellom de to klubbene. Akkurat som felleskap er skapt av lokal patriotisme, skapes også rivalisering.

Athletic Club skryter av sin policy med å bare ha baskiske spillere i klubben. De ser seg som det største symbolet for Baskerland i fotballverdenen, og da Iñaki Williams en gang fikk spørsmål om han var misunnelig på Real Sociedad for deres rekrutteringer av spillere som Alexander Isak, Martin Ødegaard eller Portu, svarte han:

– Nei, men de kan være misunnelig på oss for at vi kun har spillere herfra.

Real Sociedad hadde en liknende policy frem til 1987, men til tross for at de i dag har noen få utenlandske spillere i troppen, er klubbens filosofi minst like lokalforankret. Bare inneværende sesong har de spilt med 18 spillere som har kommet opp gjennom B-laget, hvorav 15 ut fra UEFAs kriterier regnes som egenutviklede.

Deriblant er majoriteten ikke bare fra Baskerland, men mer konkret fra Gipuzkoa, Spanias minste region hvor San Sebastian ligger. Her ser man Athletic som klubben med pengene som kan rekruttere hvilke baskiske spillere de vil, mens Real Sociedad med mindre økonomiske forutsetninger fostrer sine egne.

Søndag kveld, for første gang siden pandemien kommer derbyet til å spilles med publikum. Dermed er det første derbyet med publikum siden den historiske spanske cupfinalen. Den første store finalen noen gang mellom de to erkerivalene, som ble spilt uten publikum og knapt uten følelser.

For hvem glemmer Imanol Alguacils glede når La Real-treneren under pressekonferansen etter kampen tok på seg en Real Sociedad-trøye og begynte å brøle i mikrofonen som en gal supporter. En følelse som er vanskelig å skape om man ikke hadde som Imanol, viet hele sitt liv til en klubb som akkurat hadde vunnet sin første tittel på 34 år.

– Jeg lover dere, det finnes ingen som er like mye Real Sociedad som Imanol, han er den perfekte treneren for La Real. Han kan alt om klubben, a-laget, b-laget, ungdomslagene...han har Real Sociedad dypt inni seg”, forklarer La Reals midtbanespiller Martin Zubimendi.

For Athletic Club er det en cupfinale som man fortsatt ikke har kommet over.

“Å tape cupfinalen mot La Real var et veldig hardt slag for oss. Du spiller mot din livsrival, din nabo, i en finale, i et derby...dere kan bare forestille dere hvordan månedene etter var for oss”, sier Athletics Yeray, som mener at de må vinne søndag for å bli kvitt den bitterheten fra cupfinalen.

Selv om verken Real Sociedad eller Athletic Club knapt har vunnet noen titler siden 80-tallet, så finnes det grunn til å tro at den hel-baskiske cupfinalen bare var begynnelsen på en ny storhetstid for de baskiske klubbene.

De kommer begge til derbyet i storform. Real Sociedad leder La Liga og har ikke tapt en kamp siden første serierunde. Også Athletic står med kun ett tap denne sesongen, og en seier på Anoeta vil ta dem rett inn i tetstriden.