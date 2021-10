Agüero ut med skade– Barcelona skuffet igjen

Sergio Agüero gikk av banen like før pause da Barcelona spilte uavgjort i første kamp etter Koeman-sparkingen.

Barcelona - Alavés 1-1 (0-0)

Like før pause signaliserte Sergio Agüero at han hadde smerter i brystet. Støttemannskapet kom ut med båre, men argentineren gikk etterhvert av for egen maskin.

Barcelona tok første stikk i starten av andreomgang, da Memphis Depay satte 1-0 med en lekker scoring. Jubelen ble dog kortvarig, for Luis Rioja utlignet kun minutter etter. Barcelona ligger fortsatt på en skuffende 9. plass i La Liga.

Skadet igjen

Etter å ha mistet sesongstarten med skade, fikk endelig Sergio Agüero sin Barcelona-debut mot Valencia for to uker siden. Etter det har det blitt ett innhopp og én start for sin nye klubb.

I lørdagens kamp mot Alavés, måtte den skadeplagede målgrossisten på ny ut med skade.

Ingen umiddelbar respons

Etter en fryktelig start på sesongen endte det som mange spådde med sparkingen av Ronald Koeman torsdag.

Lørdag spilte Barcelona sin første kamp etter nederlenderens avskjed. Det ble ingen umiddelbar positiv respons, da de bare klarte 1-1 mot laget på 16. plass, Alavés.