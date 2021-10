– Virker som Kane bare teller dager til han er ferdig

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Tottenham ble ydmyket av Manchester United med 0-3 på eget gress lørdag.

Men til tross for tre baklengsmål, er TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt nesten mer bekymret for det som skjer fremover på banen.

– Tottenham er vant til at det skal være litt «flair» og dominerende fotball. Fansen ble bortskjemt under Mauricio Pochettino, hvor Tottenham dominerte. Nuno Espírito Santo kom fra Wolverhampton, der han sto for mer kontringsfotball. Sånn så det også ut i de tre første kampene til Tottenham, der de vant 1-0, men ikke var gode spillemessig, sier Thorstvedt i TV 2-studio.

Tottenham har nå godt målløse av banen i sine to siste kamper, og Harry Kane står kun med én fattig scoring i Premier League denne sesongen etter ni spilte kamper.

– Du ser Heung-min Son stikker i bakrom, men det er alltid ut på kanten. Det virker som Harry Kane bare teller dager til han er ferdig, for han skal vekk. Hele det offensive spillet er fraværende. Det er null, fortsetter Thorstvedt.

– Fansen vender seg mot ham

Harry Kane ønsket å forlate Tottenham i sommer, men klubbeier Daniel Levy nektet å slippe den engelske superspissen. Manchester City lå langflate etter Kane, men måtte innse at Kane ble i Spurs da overgangsvinduet stengte.

– Kane er i dårlig form, og det må Nuno ta sin del av skylden for, mener TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

– Nuno skulle inn og løfte Tottenham etter José Mourinho, men fansen vender seg mot ham. Det ser katastrofalt ut. Mot West Ham tapte de 0-1, men hadde ingen skudd på mål i andre omgang, sier Morley.

Tottenham-manager Nuno Espirito Santo ble også spurt om Kanes svake form den siste tiden.

— Vi er nødt til å få ut det best i alle våre spillere. Ikke bare Harry. Vi fokuserer ikke bare på Harry, men alle spillerne. Vi må støtte dem, hjelpe dem, og finne løsninger for å gjøre de bedre. Jeg tror virkelig vi er bedre enn i dag, sa Espirito Santo etter kampen.

– Hvordan skal du snu dette, spesielt den kreative biten?

— Vi må prøve og prøve. Støtte spillerne og finne løsninger. Jobbe på treningsfeltet. Det er ingen annen vei. Vi må jobbe hardere, legger Espirito Santo til.

– Vi er ikke på rett vei

Før kampslutt begynte også Tottenham-fansen og forlate stadion.

– Hvordan skal du overbevise fansen som gikk før kampslutt om at dere er på rett vei?

– Vi er ikke det. Vi er ikke på rett vei. Sånn er fotballen. Når vi ikke presterer er det måten fansen viser at de ikke er fornøyd. Så er det opp til oss å snu det. Vi prøver vårt beste, også må vi på en ydmyk måte spørre om de kan støtte oss hele veien, svarer Nuno.

Etter ti kamper i Premier League står Tottenham med 15 poeng, ti poeng opp til serieleder Chelsea. Thorstvedt tror Nuno får mer tid som Tottenham-manager.

– Dette prosjektet står og vakler, men han har ikke vært så lenge i jobben. Jeg tror ikke Levy er sugen på å sparke enda en manager. Jeg tror han får fortsette.