Fire til sykehus etter ulykke på E18 - kvinne kritisk skadd

Politiet fikk melding om hendelsen på E18 øst for Kråkstad klokken 21.10.

– Fire personer er involvert. En av dem er betegnet som kritisk skadd og er kjørt til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2 klokken 21.40.

ULYKKE: Det er store materielle skader på bilene etter møtekollisjonen lørdag. Foto: Goran Jorganivich / TV 2

Det satt to personer i hver bil da ulykken skjedde.

Den kritisk skadde er en kvinne i 40-årene.

De tre andre er sendt til Ahus. Det er snakk om to menn og en kvinne, opplyser Samuelsen til TV 2 klokken 22.10.

Samuelsen sier at det trolig har skjedd en frontkollisjon mellom de to bilene.

– Det er ingen vitner til frontkollisjonen. Nødetatene jobber på stedet, sier operasjonslederen til TV 2.

Det er store materielle skader på bilene. Politiet melder på Twitter noe senere at det ser ut til at en av bilene har kommet over i motgående kjørefelt.