Roser Solskjærs grep: – En modig avgjørelse

Det manglet ikke på negative røster etter den grusomme opptredenen mot Liverpool på Old Trafford forrige helg. Men Solskjær og United kom med den perfekte respons mot Spurs, og nå får nordmannen skryt fra mange hold.

– Han gjorde mange grep, og etter min mening lyktes han med alle grepene, sier tidligere landslagssjef Nils Johan Semb.

– Det en perfekt bortekamp av Manchester United. Setter vi det i kontekst med hva som har skjedd i det siste, var det veldig godt håndverk av trener og hele teamet, sier Semb.

Målscorer Marcus Rashford var også fornøyd med hvordan Solskjær jobbet i forkant av oppgjøret.

– Han har forberedt oss godt for dagens motstander, og da er det vår jobb å utføre de oppgavene han har gitt oss og det klarer vi i dag, sier angriperen.

Mitten: – Det var en modig avgjørelse

Journalist og Manchester United-ekspert Andy Mitten er også klar på at manageren gjorde det meste riktig i inngangen til Spurs-kampen. Han skryter spesielt av Solskjærs formasjonsendring der han valgte å spille med tre midtstoppere.

– Det var en modig avgjørelse å gå ut i den formasjonen. Man vil ikke assosiere United med defensiv fotball, men han tok et riktig valg, sier Mitten til TV 2.

– Systemet har fungert. Det er ikke et system som begeistret fansen før kampen, men det var nødvendig. United trengte å slippe inn mindre mål.

Solskjær selv trekker frem vingbackenes innsats.

– Du kan snakke om taktikk og system. Du kan bruke hvilket som helst system, og det kan være det beste eller det verste. I dag var vingbackene veldig bra. Vi måtte kontrollere kampen med ballen. Hvis du forsvarer deg i 90 minutter mot Tottenham med den kvaliteten de har blir du straffet.



– Kan bli et vendepunkt

United-kjenneren påpeker også at nordmannen traff med valgene underveis i kampen.

– Byttene og det taktiske var heltreff fra Solskjør. Forhåpentligvis kan dette kan bli et vendepunkt for Solskjær.

Det var for øvrig innbytterne Marcus Rashford og Nemanja Matic som sto bak 3-0-målet.

– Han har fått berettiget kritikk, men i dag fortjener han skryt. Han gjorde det meste riktig i denne kampen.

Journalisten er klar på at Solskjær fortsatt lever under et kontinuerlig press.

– Han vet ikke om han får beholde jobben, men han har kjøpt seg tid. Det er alltid press i Manchester United. Om de ikke kommer seg videre i Champions League, så er det en fiasko.

– Fansen startet å synge navnet hans etter fem minutter

Mitten trekker frem at den lojale bortefansen fortsatt ser ut til å ha tro på klubblegenden.

– Fansen startet å synge navnet hans etter fem minutter. Jeg noterte at de sang navnet hans elleve ganger. Støtten til manageren har aldri minsket. De hadde også med et banner med hans navn, sier han.