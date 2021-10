Alec Baldwin: – Hun var min venn

Det var sist uke at Alec Baldwin avfyrte et skudd fra et rekvisittvåpen under prøver til en scene i filmen «Rust».

Våpenet viste seg å være skarpt ladd, og filmfotograf Halyna Hutchins ble drept i hendelsen. Også regissør Joel Souza ble skadd i hendelsen.

TMZ har lørdag kveld publisert en video der de intervjuet Alec Baldwin.

– Jeg kan ikke uttale meg om etterforskningen, dette er en aktiv etterforskningen som sheriffen i Santa Fe jobber med, sier han.

Spiste middag sammen

Han forteller videre at avdøde Hutchins var hans venn.

– Hun var min venn. Dagen jeg kom til Santa Fe tok jeg henne med ut på middag, vi var et veldig sammensveiset crew, sier han.

Han utrykker også sin dypeste medfølelse med skadde Souza, og sier han har vært i kontakt med hans familie.

I videoen som kjendismagasinet har lagt ut, er det tydelig at Baldwin er preget etter hendelsen. Han gjentar flere ganger at han ikke har mulighet til å uttale seg om etterforskningen.

– Det er uhell på filmsett noen ganger, men ikke noe som dette. Jeg er i sjokk. Vi venter på sheriffens etterforskning for å få klarhet i hva som skjedde. Jeg kommer til å samarbeide med politiet på alle måter jeg kan, sier Baldwin.

600 beslag

Tidligere i uken opplyste sherrifen i Santa Fe, New Mexico, at de hadde gjort beslag i 600 gjenstander på filmsettet av filmen «Rust».

Blant gjenstandene som er beslaglagt er de tre skytevåpen, 500 enheter ammunisjon samt klær og utstyr.

De opplyste også at flere andre personer holdt i våpenet, før Baldwin fikk det, og avfyrte det fatale skuddet.