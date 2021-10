Brann i bil på E18 – tre personer til sykehus

Like før klokken 19 lørdag melder politiet at det brenner i en bil på E18 øst for Harebakken i Arendal.

Nødetatene er på stedet.

Politiet i Agder opplyser at det ser ut til å ha vært en trafikkulykke i forkant av at brannen startet.

– Tre personer er sendt til sykehus for videre oppfølging. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet.

Det var en stund stans i trafikken, men ved 19.20-tiden opplyser 110-sentralen i Agder at brannen er slukket og trafikken går forbi stedet i vestgående løp.