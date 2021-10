Stjernen rykket ifra med ny seier over Storhamar

Stjernen slo til med to mål i åpningsperioden som de dominerte stort i skuddstatistikken. Austin Cangelosi gjorde 1-0, mens Patrick Newell økte til 2-0 mot slutten av perioden i et overtallsspill.

Jonathan Hafsmoe økte til 3-0 da hjemmelaget hadde gått seg bort på en blålinje og det kom tre Stjernen-spillere mot én Storhamar-back. Gjestene var nådeløse og var foran med tre mål.

Storhamar reduserte til 1-3 ved Rasmus Ahlholm. Patrick Thoresens redusering til 2-3 gjorde at kampen levde helt inn, men det endte til slutt med 3-2-seier til Stjernen.



Frisk Asker hadde ingen problemer med å ta tre poeng med seg hjem i bortemøtet mot Grüner. Asker-laget vant til slutt 7-4 etter to mål hver fra Viktor Granholm og Eskil Wold. Johan Berling scoret hat trick for hjemmelaget, men det hjalp.

Vålerenga kom under for Manglerud Star etter scoring fra Karl Sjöbrink, men Kenneth Larsens mannskap snudde kampen i midtperioden ved to mål fra Tobias Lindströms.

En tidligere Vålerenga-helt, Steffen Thoresen ville det derimot annerledes. MS-spilleren satte inn 2-2 med to minutter og 30 sekunder igjen av kampen, som betød forlengelse.

Der sikret Axel Sundberg to poeng til Vålernenga med sitt mål drøye tre minutter ut i forlengingen.

Forlengelse ble det også i Hønefoss mellom Ringerike og Lillehammer. Ringerike kom under to ganger, men klarte å ta kampen til forlengelse. Der ble Alexander Reichenberg matchvinner 57 sekunder ut i ekstratiden. Dermed ble to poeng med hjem til Lillehammer.

