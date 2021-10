Solskjærs søte revansj - United smadret Spurs

Tottenham - Man. United 0-3

Cristiano Ronaldo (36) og Edinson Cavani (34) tok ansvar da hardt pressede Ole Gunnar Solskjær trengte det som mest.

Først dunket Ronaldo inn en kruttsterk volley, før han var hovmester og serverte Cavani på 2-0. På tampen fikset innbytter Marcus Rashford 3-0.

Nordmannen var strålende fornøyd med hva hans mest erfarne spillere viste i nøkkelkampen.

– Det er en fin posisjon å være i å ha de spillerne med den erfaringen. Edinson og Cristiano var fantastiske i dag. Når du også kan bytte inn spillere som Marcus Rashford og Jesse Lingard kan vi også gi Tottenham nye problemer, sier United-manageren.

Solskjærs jobb har vært heftig debattert etter forrige helgs braktap mot Liverpool. Seieren mot Spurs gjør at nordmannen nå har økt sine sjanser for å beholde jobben.

– Nok en gang slår Solskjær tilbake, og for en perfekt måte å gjøre det på sier TV 2-kommentator Espen Ween.

Ekspertkommentator Nils Johan Semb lot seg begeistre av det United viste.

– Måten det gjøres på er overbevisende. Første delen av snuoperasjonen er gjort, sier Semb.

Resultatet gjør at rødtrøyene nå er på femteplass med 17 poeng. Tottenham faller ned til en åttendeplass med sine 15 poeng.

Lettet Solskjær

Ole Gunnar Solskjær så ut til å være en lettet mann etter kampslutt.

– Vi har stått sammen siden forrige uke. Vi ble kvitt skuffelsen og så fremover. Resultat er viktig, men ikke det viktigste. Det viktigste var å se elleve spillere som kjempet maks for denne fantastiske klubben og det privilegiet det er å spille her, sier nordmannen.

– Når du lever av å spille fotball og vinner en kamp, er garderoben det beste stedet å være. Når du taper, er det det verste stedet å være, sier Solskjær.

– Han har kjøpt seg tid

Journalist og Manchester United-ekspert Andy Mitten er klar på at dette var en ekstremt viktig seier for hele klubben.

– Alle trengte dette. Det har vært en veldig dårlig måned for klubben. Å score tre mål og holde nullen gir et stort løft. Det har vært Solskjærs verste periode her. Han valgte en formasjon som ikke ble møtt med entusiasme av fansen, men det var et riktig valg, sier Mitten til TV 2.

– Han vet ikke om han får beholde jobben, men han har kjøpt seg tid.

Rolig start, så kom sjansene

Ole Gunnar Solskjær gikk for en mer defensiv formasjon i lørdagens oppgjør enn hva som var tilfellet i ydmykelsen mot Liverpool. I tillegg var Edinson Cavani og Raphaël Varane inne i startoppstillingen.

Etter 23 minutter kom kampens første store sjanse. Lucas Moura fant Son med en elegant chippasning, men sørkoreaneren stresset i avslutningsøyeblikket og sendte ballen over mål.

Minuttet senere ble det farlig i motsatt ende. Cavani møtte et presist innlegg i boksen og fikk heade fra kort hold, men hodestøtet var for svakt til å true Lloris.

27 minutter var gått da United-fansen fikk hjertet i halsen. Romero sendte ballen i mål etter en corner. Spurs rakk å juble i mange sekunder før assistentdommeren bestemte seg for å løfte flagget for offside.

– Den er klar. Men det tok likevel veldig lang tid før det flagget kom, sa TV 2-kommentator Ween.

Litt senere testet Fred skuddfoten med et godt forsøk fra distanse. Lloris var på jobb og fikk avverget til en corner som ebbet ut i ingenting.

Hurtigtoget Son fortsatte å teste United-forsvaret. Angriperen var på vei alene med keeper etter et godt bakromsløp, men Wan-Bissaka fikk avverget med et strålende returløp. I tillegg vinket assistentdommeren med flagget, men den avgjørelsen ville garantert ha blitt VAR-sjekket om det hadde blitt scoring.

Ronaldo klinket inn scoring

Etter 39 minutter var Ronaldos måltørke i ligaen over. Bruno Fernandes løftet ballen over Spurs-forsvaret og fra spiss vinkel dunket Ronaldo til. Ballen gikk i mål bak en utspilt Spurs-keeper til 1-0.

– Det er verdensklasse. Vi har sett ham gjøre det mange, mange ganger før, sa Nils Johan Semb.

Det var den portugisiske veteranens fjerde ligamål for sesongen. Volleyperlen gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

– Det har vært tett og jevnt. Men United har Ronaldo som har laget en fantastisk scoring, sa Semb om omgangen.

Veteran-angriperne doblet

Kun to minutter ut i andreomgang banket Ronaldo nok en ball i mål, men den ble korrekt annullert for offside.

Etter 63 minutter var rødtrøyene på farten igjen. Bruno Fernandes vant ballen på midtbanen, før Ronaldo plukket opp ballen og spilte fri Cavani. Veteranspissen ordnet sin første ligascoring for sesongen da han prikket inn 2-0.

– Det er fotball av ypperste nivå. Du vet hva du får med Cavani. Han gir alltid alt, sa Semb.

I det 71. minutt forlot Cristiano Ronaldo banen til fordel for Marcus Rashford. Ni minutter senere måtte rekkekameraten Cavani kaste inn håndkleet. Uruguayaneren holdt seg til låret da han forlot banen. Jesse Lingard erstattet måltyven.

Spurs slet uansett med å skape ting fremover på banen. Man skulle tro at desperasjonen etter poeng ville sørge for et offensivt stormløp, men vertene var stort sett helt ufarlige.

– De har vært helt impotente, mente Semb.

Fem minutter før slutt viste innbytterne seg frem. Rashford timet løpet perfekt, og Matic vartet opp med en perfekt stikker. Landslagsspilleren avsluttet presist alene med keeper til 3-0. Dermed var det ingen som helst tvil om at de tre poengene skulle til Manchester.