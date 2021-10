City gikk på hjemmeskrell etter Zaha-show

Man. City - Crystal Palace 0-2

En tidlig scoring av Wilfried Zaha satte en støkk i Peps stjernegalleri. Gjestene, som spilte elleve mot ti i hele andreomgang etter at Aymeric Laporte ble utvist etter en duell med Zaha, påførte dermed City et sjeldent hjemmetap.

Se alle høydepunktene i videovinduet øverst!

Helt på tampen doblet Conor Gallagher ledelsen. 0-2-tapet gjør at City nå er fem poeng bak ligaleder Chelsea etter ti spilte kamper.

– Vi skapte mer enn dem selv om vi var ti mot elleve, mener Pep Guardiola.

I førsteomgang var det tilløp til pipekonsert fra hjemmefansen - uten at det bekymrer Pep noe særlig.

– Supporterne kommer her. Vi må bevise ting for de, det er ikke slik at de må bevise noe for oss, sier Pep.

– En vanvittig skalp

Seieren er Patrick Vieiras første borteseier med sitt Palace-lag, og det mot klubben han startet sin trenerkarriere i for Citys ungdomsavdeling.

– Det er en vanvittig skalp på fremmed gress, sier TV 2-kommentator Robin Grov.

London-klubben er nå på 13. plass med tolv poeng.

– Vi vet hvor gode de er, men i dag handlet det om oss, sier Zaha, som også har mye pent å si om sin nye manager.

– Han vet hva han prater om. Vi vet hva han har gjort. Det er litt surrealistisk. Jeg har sett ham spille selv, han var en utrolig spiller. Det er lett å kjøpe budskapet hans, sier Zaha om franskmannen.

Zaha stjal showet på Etihad

Det var ikke gått mer enn fem minutter før ivorianeren scoret kampens første mål. Zaha utnyttet en pasningsfeil i City-forsvaret og kombinerte effektivt med Conor Gallagher før han overlistet Ederson.

De lyseblå hadde kun én avslutning på mål i løpet av de første 45. Og oppgaven ble ikke enklere da Aymeric Laporte fikk det røde kortet etter å ha revet ned Zaha som sistemann helt på tampen av omgangen.

Det ble også svært ampert da lagene skulle gå inn til pause. Zaha havnet i en opphetet disputt med flere City-spillere. Det hele endte med at City-keeperen fikk det gule.

– Dette er en liten krise for City. Så mange poeng som de har tatt i toppen, vil det være et slag om de skal tape denne, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Sjanserik omgang

Andreomgang startet også med mye action. Først hadde Zaha en ball i nettet, men linjedommeren vinket korrekt for offside.

Så var det City sin tur. Etter 60 minutter slo innbytter Stones en strålende langpasning til Foden, som serverte Gabriel Jesus. Brasilianeren kastet seg frem på bakerste stolpe og sendte ballen i mål fra nesten død vinkel. Men gleden ble kortvarig. En VAR-sjekk viste at Foden hadde millimeterne mot seg da han var i en marginal offside før scoringen.

Kampen åpnet seg virkelig opp og det ble sjanser i begge ender. Men det var Palace som utnyttet de store sjansene. To minutter før fulltid banket Gallagher inn 2-0 via stolpen. Det var den utlånte Chelsea-spillerens tredje mål for sesongen.

Zaha var involvert også i denne scoringen. Angriperen kunne gått for det selv, men spilte til Michael Olise som sentret videre til lysluggen Gallagher.

Fem minutter ble lagt til, men de lyseblå var aldri i nærheten av å komme tilbake. Det endte dermed 0-2 i Manchester.