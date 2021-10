TV-stjerne får støtte fra uventet hold etter drapstrusler

Vaksinegraden i USA er i noen grupper lav. Særlig blant republikanske velgere er motstanden stor, og flere av dem foretrekker Fox News som kilde til nyheter.

Mange var dermed ikke særlig fornøyde da Fox News' programleder Neil Cavuto ba seerne om å vaksinere seg mot covid-19.

I TV-programmet «Media Buzz» ba han seerne om legge politikk til side og ta koronavaksinen.

– Livet er for kort til å være en dritt. Livet er altfor kort til å være ignorant mot noe som hjelper mennesker over hele verden. Stopp dødsfallene, stopp lidelsen, vær så snill og vaksiner deg, sa Cavuto.

PROTESTER: Noen deler av befolkningen i USA er skeptisk til covid-19-vaksinen, og det har vært flere protester, som her fra Los Angeles i september. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

– Alle kan bli rammet

Globalt har 5 millioner mennesker mistet livet som følge av covid-19. Nær 800.000 av dem i USA.

– Jeg kan ikke få sagt det nok: Dette handler ikke om høyresiden eller venstresiden. Det handler ikke om hvem som er konservativ eller liberal. Sist jeg sjekket, kan alle, uavhengig av deres politisk standpunkt, bli rammet av dette, sa Cavuto videre.

Uttalelsen har ført til at Cavuto har fått drapstrusler, skriver Guardian.

Kreft og MS

CNNs nyhetsanker Jake Tapper har nå kastet seg inn i debatten, og på direktesendt TV ga han sin støtte til TV-kollegaen i Fox News.

Tapper sier at det ikke er ofte han nevner sine konkurrenter, men det ville han gjøre nå.

STØTTE: CNN-anker Jake Tapper støtte rivalen på direktesendt TV i oppfordirngen til folk om at de må vaksinere seg. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB

– Niel er en overlevende. Han har multippel sklerose (MS), har gjennomgått åpen hjerteoperasjon, har kjempet mot kreft og nå kjemper han mot covid-19, sier Tapper.

Til CNNs seere sier Tapper at Neil Cavuto snakket om viktigheten av å vaksinere seg nettopp for å beskytte mennesker som ham, som har svekket immunforsvar.

– Dessverre har mange seere som ser på, blitt løyet til om vaksine av andre. Neil har mottatt drapstrusler for sin enkle, logiske, vitenskapsbaserte oppfordring om at folk bør vaksinere seg, sier CNN-stjernen.

Cavuto er nå altså smittet og er fullvaksinert. Ifølge People har hans leger sagt at han hadde blitt langt sykere om han ikke var fullvaksinert.

Tall fra Our World In Data viser at 58 prosent av befolkningen i USA er fullvaksinert. 86 prosent av befolkningen over 18 år i Norge er fullvaksinert, ifølge FHI.