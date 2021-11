Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om første generasjon Range Rover, som ble lansert sommeren 1970.

Mitt første møte med den ruvende og imponerende SUV-modellen fra daværende British Leyland skjedde riktignok ikke i 1970, men en gang i 1974.

Bilen var fortsatt mer eller mindre uendret siden debut-modellen – og vi fikk møte den som transportmiddel fra Heathrow flyplass til en modellansering i Solihull, der Range Rover for øvrigb ble produsert. Fortsatt var det å kjøre en Range Rover en eksklusiv opplevelse, ikke minst for en ung og grønn biljournalist!

En røyk etter maten...

Annerledes da med mitt reisefølge for anledningen, som omfattet drevne og dyktige karer som Øyvind Holmvik i Bilbransjen, Sivert Langholm i Arbeiderbladet, Geir Hvoslef fra KNAs Motorliv og Kåre Gravdal fra Norges Handels- og Sjøfartstidende (i dag: Dagens Næringsliv).

Reiseleder var en alltid inspirert Jim Brandenberger, og vi reiste på en tid da British Airways fortsatt serverte varm, engelsk frokost på turen. Det var til og med lov å ta seg en røyk etter maten...

Den nye firehjulstrekkeren var lekker, også skrått bakfra. Foto: Land Rover

Fart og komfort

Jeg har ennå i friskt minne hvor imponert jeg ble over kjøreopplevelsen med Range Rover. Inntil da hadde firehjulstrekkere gjerne vært forbundet med utrolig evne til å ta seg frem – og en like utrolig mangel på komfort. De fleste større SUV-modeller som til da hadde sett dagens lys, var gjerne temmelig robuste og stive amerikanske biler, men utover 1960-tallet begynte fartsressurser og komfort å gjøre sitt inntog også her.

Biler som Ford Bronco og Jeep Wagoneer var eksempler på dette. Man kunne kjøre fort og likevel ha det noenlunde behagelig. Samtidig hadde man offroad-egenskaper som holdt i massevis for de aller fleste.

Bakluken var todelt, hengslet oppe og nede, og ga adkomst til et stort bagasjerom. Foto: Land Rover

Road Rover

Det var dette Range Rover tok et langt skritt videre, og det er ikke tvil om at denne bilen var kongen på haugen i dette segmentet i mange år. De første årene etter lanseringen, var det nok Toyota Landcruiser som var den aller viktigste konkurrenten.

Idéen om en stor og komfortabel SUV med firehjulsdrift og glimrende fremkommelighet var heller ikke ny for Rover, som allerede på 1950-tallet prøvde å kombinere Land Rovers enestående terrengegenskaper med komforten fra en Rover personbil. Resultatet fikk navnet Road Rover, med understell og drivverk fra Land Rover og et stasjonsvogn-karosseri. Denne modellen kom aldri i produksjon.

Et blikk inn mot førerplassen røper store, komfortable seter. Foto: Land Rover

Sterk og lett V8

Hos Rover så man like godt som andre at markedet for litt finere firehjulstrekkere vokste utover 1960-tallet, og det var dette selskapet svarte på med sin første Range Rover. Bilen fulgte en sterk oppskrift. Oppheng med spiralfjærer med lang fjæringsvei og stor bakkeklaring sørget for komforten, mens Land Rovers gjennomprøvde offroad-egenskaper tok seg av resten.

Permanent firehjulsdrift med 4-trinns girkasse med lavserie sikret fremkommeligheten, og ble matet av en sterk, lett og robust 3,5 liter aluminiums-V8 fra Buick. Den sistnevnte var modifisert med forgassere som sikret drivstofftilførselen også med kjøretøyet i ekstreme vinkler, lengde- eller sideveis.

Suksess fra dag én

Da bilen ble lansert i 1970 kunne den by på en toppfart på 160 km/t, og en akselerasjon fra 0-100 km/t på bare 15 sekunder. Det siste var bedre enn hva mange familiebiler på den tiden presterte, noe som også var imponerende for den store og litt tunge bilen. Til spesifikasjonene for den første generasjonen Range Rover hørte ellers god plass til fem voksne, skivebremser på alle fire hjul og tilhengervekt på 3.500 kg. Bilen ble kun levert i tredørs utgave, helt til 1981.

Den første generasjonen Range Rover ble en suksess fra dag én, og de første årene kostet bilen mer brukt enn ny, fordi fabrikken ikke klarte å produsere biler nok.

Første generasjon Range Rover kunne by på et flott førermiljø. Girspaken var lang og rattet stort, som typisk var på den tiden. Foto: Land Rover

Mange eiere

Den første Range Roveren var dessuten en svært seiglivet bilmodell. Den var i produksjon med bare mindre endringer og forbedringer i 22 år. Totalt ble det bygget nærmere 320.000 eksemplarer.

Bilen ble i 1994 etterfulgt av en ny generasjon, kjent som P38a. Den fikk avløsning av tredje generasjon – L322 – allerede i 2001, og nå var luksuspreget sterkere enn noensinne. Fjerde generasjon kom i 2012 – igjen med en tydelig understrekning av det eksklusive og luksuriøse -og nå, for få dager siden, ble femte generasjon lansert. Det som startet som én modell, er nå en hel modellfamilie med fire forskjellige versjoner.

Navnet er og blir det samme, og dermed er Range Rover en av svært få modeller som faktisk har overlevd britisk bilindustris voldsomme fall på 1970-tallet - og som fortsatt fremstår som en knallsterk merkevare. Det har vært mange eierskifter siden British Leyland overtok etter Rover, men nå ser det ut til at ting har roet seg litt ned med indiske Tata Group ved rattet.

Range Rover Classic 1970 – noen tall: Motor: 3,5 liter V8, 132 hk, maks dreiemoment 251 Nm ved 2.500 omdreininger. Lengde x bredde x høyde: 4,47 x 1,78 x 1,80 meter Akselavstand: 2,54 meter Bakkeklaring: 19 centimeter Egenvekt: 1.724 kg Bensintank: 86 liter

