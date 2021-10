Søket i Kvam: En person funnet omkommet

– Det er all grunn til å tro at personen vi fant i dag, er en av de tre savnede, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i politiet på en pressekonferanse lørdag kveld.

Det var i den øverste delen av Tokagjelet, midt på dagen lørdag, at personen ble funnet.

Personen er ikke identifisert, men pårørende er orientert om funnet.

ORIENTERER: Innsatsleder Svein Valland Laupsa og politisjef Terje Sperrevik orienterte pressen om funnet lørdag kveld. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er savnet og antatt omkommet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper søkt etter dem.

Dronesøk

Det var i forbindelse med et dronesøk ble det gjort observasjon av det som så ut som en person i elva lørdag.

KNUST: Den lille grønne båten ligger knust på elvebredden ca 500 meter nedenfor fossen. Foto: Kåre Breivik / TV2

– På bakgrunn av det ble det rekvirert mannskap fra brannvesenet. De tok seg ned til personen som lå i elven, og vedkommende var død, sier Laupsa.

I helgen har de foretatt søk i Movatnet, hvor det er foretatt stand- og overflatesøk. Det er også foretatt søk i deler av Hardangerfjorden.

BLOMSTER: Det er lagt ned blomster og lys ved fossen der tre personer forsøke å krysse Tokagjeldselva. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Politiet fortsetter med søk for å finne de andre savnede søndag.

– Vi fortsetter med søk i Tokagjelet, spesielt med dronesøk fordi det er en sikker måte søke på, sier Laupsa.

Det har vært vanskelige søkeforhold i elva de siste dagene som følge av høy vannføring og sterk strøm. Lørdag var vannføringen lavere enn den har vært de siste dagene, og politiet sier det bidro til å finne en av de savnede.

Teori om hvor de er

SØKER: Det er høy vannstand og sterk strøm i Tokagjelet, som gjør søkeforholdene vanskelige for redningsmannskapene Foto: Kåre Breivik / TV 2

Politiets hovedteori er at de savnede er i den øverste delen av Tokagjelselva.

– Vi fortsetter med dronesøk der og gjør også andre tiltak for å klare å finne dem, sier innsatsleder Laupsa.

Han sier at de ikke kan utelukket at de savnede er i Movatnet eller i Hardangerfjorden, så de søker der også.

– Vi har stor tro på at det er mulig å finne de andre også. Vi jobber iherdig for å finne dem, sier Laupsa.