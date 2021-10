Varsler pressebrief om søket i Kvam

Pressebriefen er klokka 18.30 lørdag.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) er savnet og antatt omkommet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper søkt etter dem.

Fredag ble det gjennomført strand- og overflatesøk i Movatnet og i deler av Hardangerfjorden.

Gjennom helgen vil det også gjøres søk. Det er ventet mer vannmengder i helgen, noe som gjør det vanskelig å drive søk med sonar og undervannskamera.

Det er gjort flere funn i søket etter de savnede. Blant annet klær som trolig tilhører dem. Det er også funnet årer og en båt.