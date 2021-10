Øyvind «Vinni» tok fjerdeplassen i Skal vi danse: – Har vært en reise

Lørdag kveld var det duket for både kvartfinale og halloween-fest på Skal vi danse-parketten.

Konkurransen har for alvor tilspisset seg gjennom de hittil ni ukene, og de fire gjenværende kjendisene og deres dansepartnere skulle levere to danser hver.

TV 2-sportsanker Simon Nitsche (29) og Helene Spilling (25) og Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og Rikke Lund (26) fikk sammenlagt færrest poeng under kveldens sending og måtte derfor ut i danseduell.

– Hun har vært en drøm

Alle tre dommerne mente det var Nitsche som fortjente å få semifinalebilletten, og seerne var enige.

Sauvik var nemlig til slutt den som måtte si farvel til danseeventyret.

DJEVELSK SAMBA: TV 2-sportsanker Simon Nitsche og Helene Spilling endte i danseduell under lørdagens sending Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den 45-årige artisten tok ikke exiten særlig tungt, og var svært fornøyd med fjerdeplassen.

– Alle de som er der fortjener å vinne. Så det går fint, sier han når TV 2 tar en prat med ham etter endt duell.

– Men jeg gleder meg til å få tilbake livet mitt, legger han til.

Videre beskriver Sauvik Skal vi danse som en reise.

– Det har vært veldig mye. Det er litt klisjé å si det, men det har vært en reise. Det har vært mye som jeg har syntes har vært dritstress, vondt og vanskelig, og så er det mye som har vært helt fantastisk – og mye midt imellom. Det har vært en opplevelse.

PAPIRHUSET: Artist Øyvind Sauvik og dansemakker Rikke Lund danset sin siste dans i Papirhuset-inspirerte kostymer lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Sauvik deler overfor TV 2 at dansepartner Lund har vært en stor støttespiller gjennom de intense ukene med dans.

– Hun har vært en drøm. Det har vært helt rått. Hun er helt fantastisk. Jeg har sagt det mange ganger – hun er det beste som har skjedd med hele den greia her. Hun har brukt så mye tid og energi og investert så mye. Og jeg har vært vanskelig, sur, lei – jeg har vært alt, og hun har bare stått der og smilt, og har ikke kjeftet, sier han.

UTE AV DANSEN: Øyvind Vinni Sauvik måtte forlate dansekonkurransen etter lørdagens kvartfinale. Her med TV 2-sportsanker Simon Nitsche. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Hva skal du gjøre nå som konkurransen er over?

– Jeg har masse prosjekter. Jeg kommer ikke til å være arbeidsledig, sier han og smiler.

Etter lørdagens sending er det Siri Avlesen-Østli (37), Magnus Moan (38) og Nitsche som har sikret seg pallplass i årets Skal vi danse, og som skal kjempe om finaleplass om en uke.

Kveldens danser

Vampyrer, varulver og Cruella de Vil var å se på dansegulvet under den skumle kvelden.

Førstemann ut i kvartfinalen var tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og Ewa Trela (42). De åpnet halloween-sendingen med en rå cha-cha-cha til Backstreet Boys' «Everybody». Dommerne ga dem 27 poeng for første dans.

– Veldig fin start. Du fortsetter der du slapp i forrige uke, roste Trine Dehli Cleve (60).

– Du er så konge, du er så rå. Backstreet Boys i tillegg, fortsatte Morten Hegseth (35).

Også Merete Mørk Lingjærde (59) var enige med dommerkollegaene.

– Dere har en tillit til hverandre. Du leverer en superbra start på kvelden.

Åpnet kvelden: – Sånn starter man en kvartfinale!

Utkledd som vampyr danset Moan og dansepartneren argentinsk tango til Billie Eilish-sangen «Bad Guy» i den andre runden. Dommerne lot seg imponere over duoens opptreden. Det ble fullt hus – med 30 poeng. Dermed endte de på 57 poeng totalt.

– Det er sikkert noen som googler verdens beste Skal vi danse-opptreden nå. Helt rå dans. Så bra!, sa Hegseth.

– Her var det et temposkifte, dynamikk og nyanser ut av en annen verden. Fantastisk!, berømmet Mørk Lingjærde.

Magnus og Ewa fikk toppscore: – Dette var komplett!

TV 2-sportsanker Simon Nitsche (29) – utkledd som vampyr – og Helene Spilling (25) var andre par ut. De danset tango til Ed Sheeran-låten «Bad Habits». Paret fikk 28 for sin første dans.

– Du fikk det til dritbra. Let me show me something amazing, Simon og Helene, skrøt Hegseth.

– Denne satt jo i sikringsboksen. Veldig bra jobba!, sa Mørk Lingjærde.

Også Dehli Cleve lot seg begeistre. Hun hadde likevel én innvending.

– Du begynner å få noen gode dansetekniske ferdigheter. Du skjønner hva du driver med, men nakken faller litt for mye gjennom. Nå står vi en kvartfinale. Jeg vil ha det perfekt, det er nesten.

Vampyren Simon imponerte: – Gulvet begynner å bli for lite for deg!

Nitsche og Spilling fortsatte å levere i andre runde og fikk stående applaus fra salen. Ikledd djevelkostyme fremførte duoen en samba til Elena Tsagrinous «El Diablo». Dommerne var i ekstase og belønnet makkerne med full pott. Det ble totalt 58 poeng denne kvelden.

– Tror ikke jeg har sett en bedre samba, utbrøt Dehli Cleve entusiastisk.

– Du puster i dansen, du beveger deg så naturlig. Du danser ordentlig. Du er sensuell, du tar rommet. Du har et killer uttrykk, roste Mørk Lingjærde.

Hylles av samtlige dommere: – Jeg tror ikke jeg har sett en bedre samba!

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og Rikke Lund (26) fremførte en Papirhuset-inspirert cha-cha-cha til Manu Pilas' «Bella Ciao». Duoen mottok 24 for sin første dans.

Det var delte meninger om Sauviks opptreden blant dommerne.

– Nå er vi i kvartfinalen. Jeg har sett deg veldig bedre enn det her. Dette var ikke helt bra for min del, sa Mørk Lingjærde.

Dehli Cleve reagerte kraftig på meddommerens kommentar.

– Har vi sett samme dans? Nå begynner han å snuse på de helt øverste karakterene, mente hun.

Dommerne sterkt uenige om Vinni: – Har vi sett samme dans?

Artisten rundet av showet med en sensuell argentinsk tango til Hans Zimmers «I'm Not A Hero» i sin andre runde. De fikk 25 poeng. Totalt ble det 49 poeng.

– Dette synes jeg var utrolig kult. Jeg var med fra start til slutt. Det var ordentlig fett å se på. Dette var det beste jeg har sett av deg, sa Hegseth.

Dehli Cleve mente imidlertid at Sauvik hadde mer å gå på.

– Kraftig musikk å fylle til en sensuell tango. Tidvis fikk dere til det. Du var ikke helt i ditt ess. Du er ikke med i hele kroppen gjennom hele dansen hele tiden. Jeg sier ikke at dette er dårlig, men vi er i en kvartfinale, og jeg ser etter de tingene jeg ikke fant.

TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli (37) og Tarjei Svalastog (23) leverte en vill og dyrisk samba til Raylees «Wild». De ble belønnet med 26 poeng for sin første dans.

– Jeg ser at det er masse danseglede. Jeg synes du er straight to the point. Nå begynner du å få kontroll på den overtenningen, sa Mørk Lingjærde, som la til at 37-åringen hadde litt å gå på når det gjaldt armbevegelser.

– Jeg synes du er rå. Det er ikke det aller beste jeg har sett, men jeg synes det er supert levert i en kvartfinale, sa Dehli Cleve.

Sterkt preget etter sambaen: – Hun kollapset i armene mine

Østli-Avlesen gikk inn i rollen som Cruella de Vil under sin andre dans, en paso doble til Lady Gagas «Poker Face». Det ble 27 poeng for parets andre dans, noe som resulterte i 53 poeng totalt.

– Jeg synes du gjorde det så mye bedre nå. Du brukte føttene mye mer sofistikert. Ulempen er at du kan kaste deg ut av kontroll. Etter hvert så henter du deg inn. Etter hvert så ble det bedre og bedre, mente Mørk Lingjærde.

– Du er så rå, du smeller i gang på gulvet. Dette var helt nydelig, la Hegseth til.

Imponerte med paso doble etter kollapsen: – Snakk om å ha pokerface!

