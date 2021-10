Riise og Flint rykket ned på målforskjell: – Jeg skjønner at folk tenker sitt

Flint - Oppsal 1-2 (0-2)

Det var duket for et nervedrama uten like i siste serierunde i avdeling to på nivå fire i norsk fotball.

I siste serierunde kunne John Arne Riises Flint rykke ned, dersom de selv tapte, i tillegg til at Halsen vant mens Mjøndalen 2 tok poeng i sin kamp.

«Bli med på reisen. Flint A-lag herrer er klare for å kjempe i toppen av 3. divisjon under ledelse av hovedtrener John Arne Riise», heter det på klubbens egen hjemmeside.

Men lørdag var det lite som gikk veien for den tidligere Premier League-proffen og Flint, og de rykket ned til 4. divisjon.

– Det er fryktelig tungt og skuffende. Jeg er lei meg og overasket, men det er mitt ansvar. Vi har ikke hatt flyten og rytmen i det siste, og i dag toppet det seg med at alt gikk i mot oss, sier en svært nedstemt Riise til TV 2 etter kampslutt.

– Jeg er veldig lei meg. Jeg måtte ta 10-15 minutter alene i garderoben etter kampen. Jeg er et følelsesmenneske, og jeg er så skuffa, fortsetter Flint-treneren.

Plassen virket å være sikker etter tre strake seirer tidligere i høst, men tre strake tap gjør Flint nå rykker ned.

– Jeg skjønner at folk tenker sitt, men det er ting som har skjedd som folk ikke vet med tanke på budsjett og spillerlogistikk. Men det er mitt ansvar. Jeg har hatt det utrolig gøy i to år med dem.

Flint hadde alt i egne hender før den siste serierunden hjemme mot Oppsal. Men John Arne Riises menn klarte ikke å gjøre jobben selv. Etter 19 minutter havnet Flint under etter scoring fra gjestenes Destin Prince-Loic Mabouana, før Nidal Loulanti doblet like før pause.

Etter hvilen reduserte Alex Krawiec for Flint med et fint frispark, men Flint klarte aldri å utligne og tapte 1-2.

Derfor var de avhengig av at Halsen avga poeng mot Kråkerøy. Det så lenge lovende ut for Flint sin del. Men drøyt kvarteret før slutt gikk Halsen opp til 2-1, før de økte like etter. Kråkerøy reduserte en gang, men Halsen dro i land 3-2 seieren og berget dermed plassen.

Når Mjøndalen 2 i tillegg spilte uavgjort mot Pors Grenland, var nedrykket et faktum for Riise og Co, som til slutt endte på samme poengsum som Mjøndalen og Follo, men rykker ned på dårligere målforskjell.

– Jeg er fryktelig irritert på meg selv, og man begynner å tenke på hva man kunne gjort annerledes. De tre siste kampene har vi sluppet inn seks mål på dødballer, det er et ungt og urutinert lag vi har, sier Riise.

I motsatt ende av tabellen kunne Ronny Johnsen rykke opp med sitt Eik Tønsberg med seier mot Hønefoss. Det endte imidlertid med et 0-4-tap, og dermed er det FK Ørn-Horten som rykker opp til 2. divisjon.

Fra de fem andre avdelingene i 3. divisjon kunne Gjøvik-Lyn, Træff, Staal Jørpeland, Frigg og Ullern også juble for opprykk til nivå 3. .

