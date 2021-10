SV med grønne budsjettkrav til regjeringen: – Nå må de levere

Støre-regjeringen må levere et statsbudsjett som bidrar til større klimakutt enn Solberg-regjeringen gjorde, varsler SV.

– De må gjøre et borgerlig budsjett til et langt mer klimavennlig og omfordelende budsjett, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Det er SVs klare beskjed til Støre-regjeringen som i dag sitter i sin aller første budsjettkonferanse.

8. november legger regjeringen fram sine forslag til endringer til den avgåtte Solberg-regjeringens budsjett. Dette gjøres i en tilleggsproposisjon.

Den største dragkampen starter imidlertid etter Støre-regjeringen har lagt fram budsjettet sitt.

– Absolutt forutsetning

Da er regjeringen nemlig avhengig av støtte fra Sosialistisk Venstreparti for å få flertall. Den støtten kan ikke regjeringen ta for gitt, understreker Kaski.

– Er det avgjørende for SVs støtte at man får et budsjett som reduserer utslippene mer enn det Solberg-regjeringen gjorde?

– Ja, det mener jeg må være en absolutt forutsetning at også Ap og Sp leverer en tilleggsproposisjon som forsterker klimapolitikken. Det er helt nødvendig. Det Solberg-regjeringen la fram var ikke godt nok, sier Kaski til TV 2.

SV jobber nå med sitt alternative budsjett hvor deres krav vil spisses.

Retningen er likevel tydelig.

Partiet forventer altså at det kommer grep fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som reduserer Norges CO2-utslipp mer enn Høyre, Venstre og KrF la opp til i regjering.

– Det mener jeg også Støre-regjeringen har forpliktet seg til i Hurdalsplattformen. De skal være mer ambisiøse på klimapolitikken enn Solberg-regjeringen var. Nå må de levere i tilleggsproposisjonen, sier Kaski.

Øke CO2-avgift

Samtidig har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) signalisert overfor Dagbladet at drivstoffavgiftene skal ned.

BILLIGERE DRIVSTOFF: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har hintet om at det kommer tiltak mot både høye strømkostnader og økende drivstoffpriser. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Vi vil også ha en politikk som kutter avgifter som treffer vanlige folk. Både når det gjelder avgifter på drivstoff og strøm, vil vi se på dette i vårt tilleggsbudsjett, sa Støre til avisen onsdag denne uken.

SV er på sin side opptatt av at det må koste å forurense.

– Det er en forutsetning for å få ned klimagassutslippene. Samtidig skal vi kompensere folk på en god sosial måte, sier Kaski.

SVs forslag omhandler en såkalt grønn folkebonus, som partiet gikk til valg på.

– Det SV foreslår er en kombinasjon av å øke CO2-avgiten og klimaavgiftene, med en grønn folkebonus der vi tilbakebetaler den økningen i avgifter til folk med lav- og middelsinntekt, sier finanspolitikeren.

Mindre attraktivt å lete etter olje

Men det er ikke bare på avgiftssiden at SV vil ha større klimagrep.

Støre-regjeringen må også komme med flere forslag for å omstille norsk økonomi til å bli mer klimavennlig, forventer SV.

– Da innebærer også det at det blir mindre attraktivt å investere i olje og gass, og mer attraktivt å investere i de nye næringene framover, sier Kaski.

HAR VARSLET SKATTELETTE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Vil ikke redusere forskjellene

Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært sparsommelig med lekkasjer fra budsjettet, men noe har han vært tydelig på:

Folk med vanlige og middels høye inntekter skal merke økonomiske lettelser.

– Det gjelder noen avgiftsgrep, litt lavere inntektsskatt. Det kommer til å bli mindre skatt for de som tjener under 750.000, så må de som har de aller høyeste inntektene betale litt mer, sa Vedum til TV 2 fredag.

SV gått til valg på at de under 600.000 i årslønn skal få skattelettelser, og mener det Ap og Sp til nå har foreslått av skattegrep ikke holder mål.

– Det som er viktig for oss er at det i sum blir et langt mer omfordelende skattesystem. Dette mener jeg politikken i Hurdalsplattformen ikke er ambisiøs på nå. Det vil ikke redusere forskjellene i Norge, sier Kaski.

Det har ikke lyktes TV 2 i å få en kommentar fra Vedum til denne saken. Tilbakemeldingen fra Finansdepartementet er at finansministeren er i budsjettkonferanse og ikke har anledning til å prioritere dette.