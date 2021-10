Mann siktet for grovt skadeverk på kirke i Grimstad – menighet i sorg

Innbruddet har skjedd en gang mellom klokken 21 torsdag kveld og fredag klokken 10, trolig gjennom et vindu.

– Det dreier seg om betydelige og omfattende ødeleggelser på kirken. Slik det fremgår nå, er det meste av skadene innvendig. Hva det konkret går i vil jeg ikke si noe om nå, sier jourhavende Bernt Olav Bryge til TV 2.

Politiet forteller at de pågrep en mann som de mistenker står bak skadeverket fredag klokken 19.30.

– Siktede ble pågrepet i nærheten av åstedet. Det gikk rolig for seg, sier Bryge.

PÅGREPET: Politiet på stedet sammen med mannen etter pågripelsen. Foto: Baard Larsen / Grimstad Adressetidende

Blir avhørt lørdag

– Hva var foranledningen til ødeleggelsene?

– Det er forhold som gjenstår å avklare i den videre etterforskningen. Vi skal avhøre vedkommende i løpet av dagen, sier etterforskeren.

Mannen er i 40-50-årene og kjent av politiet fra før. Vedkommende har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Politiet opplyser at saken etterforskes videre gjennom helgen med tekniske og taktiske undersøkelser.

SPERRET AV: Området rundt kirken ble sperret av etter hærverket. Kirken er stengt. Foto: Baard Larsen/Grimstad Adressetidende

– Stikker dypt

Fjære kirke er fra 1150 og er en av landets eldste steinkirker. Det er ingen skader på selve kirken.

Uvurderlige gjenstander fra 1200-tallet ble imidlertid skadd i hendelsen.

– Dette er ille, og det stikker dypt for oss. Det er nokså uforståelig at noen vil bryte seg inn i en kirke når den er stengt. Men også at de har gått til det skrittet de har gjort. Kirken er vandalisert innvendig, sier kirkeverge Alexander Paul i Grimstad kirkelige fellesråd til TV 2.

Menigheten forteller at de er i sjokk etter skadeverket.

– Nå må vi få oversikt og lytte til de rådene vi har fått fra fagfolk, før vi kan begynne opprydding og sette ting i stand. Dette er en kirke og guds hus. Gud har ikke forlatt Fjære, sier Paul.

Ettersom kirken er stengt på ubestemt tid, har søndagens gudstjeneste blitt flyttet til Fevik kirke.

– Det skulle vært en begravelse her i går som måtte flyttes. Vi skulle hatt to gudstjenester med dåp i morgen. Nå må vi finne nye løsninger for dette.

På sosiale medier sier menigheten at de er i sorg.

– Med sjokk, fortvilelse og sorg har vi funnet kirken vår utsatt for omfattende skadeverk. Det er usikkert hvor lenge kirken må holde stengt, skriver Fjære menighet.