Kraftig solstorm kan gi nordlys over store deler av landet

En solstorm gjør at det kan komme nordlys over store deler av landet i kveld, men det kan være lurt å sjekke værmeldingen.

– Det er en mulighet for nordlys. Kanskje ikke akkurat på Vestlandet, for her vil vi få en del nedbør i lørdag kveld, sier vakthavende meteorolog i Storm, Runar Inge Hansen.

Han forteller videre at mulighetene er bedre lenger nord.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag er det bra vær, og i Nordland vil det bedre seg utover dagen. Området mellom Stad og Helgeland er best, om det skulle komme nordlys.

Når det gjelder Nord-Norge så er Hansen usikker på om de får sett det.

– Det er vanligvis de som får det best.

CNN har også omtalt det ventede nordlyset.

Solstorm

Grunnen til nordlyset kan sees over store deler av landet, er en solstorm for to dager siden. Da ble store elektriske utladninger med elektriske ladete partikler sendt mot jorden. Det er ventet at de når Norge en gang mellom lørdag kveld og tidlig søndag morgen.

NOOA har meldt om en såkalt kategori G3-storm på sola, noe som betyr at det kan være en sterk storm.

Samtidig sier meteorologen at det ikke er noe spesielt som gjør at vi får mye nordlys nå.

A G3 geomagnetic storm watch has been issued for October 30. Visit https://t.co/DeCEKjoqF6 for the latest information. pic.twitter.com/XMG4EZEbcu — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) October 29, 2021

– Unngå gatelykter

For de som vil ut og se nordlys i kveld, har Hansen et klart råd.

– Du må unngå gatelyktene, for de er verst. Så prøv å komme deg vekk fra dem. Om du oppholder deg på Vestlandet så må du se mot nord, men om du oppholder deg i Nord-Norge kan du se rett opp på himmelen.

I tillegg fins det verktøy du kan bruke for å få et forvarsel.

– Du har for eksempel nettsiden Tromsø Geophysical Observatory. De har en del instrument som står plassert rundt om i Norge, og de måler magnetfeltet.

Meteorologen legger til at man kan se at instrumentene slår ut når det geomagnetiske feltet endrer seg.