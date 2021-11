Frykter at havet vil sluke øya hun elsker: – Vi har kastet bort tiden

Fergen snirkler seg ut fra kai i den nordtyske havnebyen Bensersiel. Det er lavvann, og man skjønner raskt hvorfor havet her heter nettopp Vadehavet.

Med hårfin presisjon navigerer fergen seg utover det grunne havområdet. Snart kan man skimte den lille øya Langeoog. Øya er en del av øygruppen De frisiske øyer, som strekker seg fra Nederland, gjennom Tyskland, til Danmark.

Vel til kai går turen videre med tog og deretter sykkel, ettersom Langeoog er en bilfri øy.

Slik kommer man seg til øya sør i Nordsjøen:

TV 2 er på Langeoog for å treffe Maike Recktenwald. Hennes familie har bodd her på Langeoog i fem generasjoner, og hun har engasjert seg sterkt i klimasaken.

IDYLL: Velkommen til Langeoog. Foto: Hilde Gran/TV 2

Frykter for øyas fremtid

Recktenwald tar oss imot på det økologiske bakeriet hun og mannen, Michael, driver sammen.

– For oss er det viktig å leve bærekraftig, for vi bor på et av de vakreste stedene i verden. Det vil ikke forbli slik om vi ikke gjør noe for det, sier Recktenwald til TV 2.

ENGASJERT: Maike Recktenwald driver et økologisk bakeri og er engasjert i klimakampen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Hun elsker livet på øya, men frykter den ikke vil være der i fremtiden.

– Jeg vil gjerne at sønnen min skal kunne bo her, dersom han vil. Jeg tør ikke håpe på at barnebarna mine kan bo her, sier 48-åringen.

For havet stiger, og været blir mer ekstremt. Når det er kraftig regn eller stormflo, skyller bølgene inn over Langeoogs diker og sanddyner.

FORSVARSVERK: Sanddynene fungerer som forsvarsverk mot Nordsjøen. i tillegg er det lagt på tonnevis med sand oppå den naturlige stranden. Foto: Elias Engevik/TV 2

Recktenwald merker at klimaet har endret fra da hun selv var barn.

– Vi har stormer tidligere på året, sterke stormer. Det betyr at det kan bli november-storm i august. Vi har hatt perioder her der det har regnet i månedsvis. Dette er ting vi ikke hadde tidligere, sier Recktenwald.

FORSVARSVERK: Kvistgjerder er satt opp for å forhindre at sanden blåser vekk. Foto: Hilde Gran

I 2017 stod var store deler av øya oversvømt i flere måneder.

– Vi hadde vind fra sørvest i tre måneder, det var ikke storm, men havet stod veldig høyt. I tillegg regnet det i mellom 10-12 uker. Fordi havet stod så høyt, og vi dermed ikke kunne sluse vannet ut gjennom dikene, ble vannet bare stående på øya, sier Recktenwald.

Klimasøksmål

Familien Recktenwald har engasjert seg sterkt i klimakampen. I 2018 var de en av ti europeiske familier som saksøkte EU for å ikke ha mer ambisiøse klimamål. Søksmålet førte ikke frem.

– Det ble avvist fordi vi ikke var individuelt berørt. Fordi dette er noe som berører alle, var de ikke ansvarlige, ler Recktenwald oppgitt.

Men sønnen Lüke på 19 år, var en del av et vellykket klimasøksmål.

FIKK MEDHOLD: Lüke Recktenwald og de andre aktivistene seiret i klimasøksmålet mot den tyske regjeringen. Foto: Privat

Sammen med en gruppe unge aktivister og klimaorganisasjoner, gikk han til sak mot den tyske regjeringen.

I en oppsiktsvekkende dom slo den tyske grunnlovsdomstolen i april i år fast at Merkel-regjeringens klimalov for 2019 var utilstrekkelig, og at den truet unge tyskeres fremtid.

Regjeringen ble dermed tvunget til å kutte mer.

Ifølge den reviderte klimaloven skal Tyskland nå kutte sine CO2-utslipp med 65 prosent i stedet for 55 prosent innen 2030. I tillegg skal landet bli karbonnøytralt i 2045 i stedet for 2050.

Recktenwald er stolt av det sønnen var med på å oppnå.

– Ja, vi som foreldre er veldig stolte over at han sluttet seg til denne rettssaken, og at han har engasjert seg for å få til en endring, sier hun.

Havet stiger

De siste 100 årene har havet steget med mellom 15 og 20 cm på Langeoog.

Med den globale oppvarmingen er det ventet at havstigningen vil tilta de neste tiårene.

HAVET STIGER: Havet har steget med mellom 15-20 cm rundt Langeoog de siste 100 årene, men dette vil tilta om ikke verden kutte sine klimagassutslipp. Foto: Elias Engevik/TV 2

Ifølge FNs klimapanel vil havet her stige med mellom 30 og 60 cm innen år 2100 dersom verden overholder Paris-avtalen. Det vil si at vi unngår at den globale oppvarmingen overstiger 2 grader, og helst holder seg til 1,5 grader.

Dersom vi fortsetter som nå, og ikke kutter i klimagassutslippene, ligger havet rundt Langeoog an til å stige mellom 60 og 100 cm innen år 2100.

– Jeg kan ikke tenke meg at det vil være mulig å bo her med en meter stigning i havnivået, sier Recktenwald.

Hun har tatt oss med til den sørøstlige delen av øya for å vise frem de høye dikene som er bygget for å holde havet ute.

FORSVARSVERK: Høye diker er bygget for å beskytte Langeoog. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Selv om dikene våre holder en meter mer, så er det så mye mer som hører med. Stormflo, mer regn og hyppige værskifter, sier hun.

Bekymret borgermester

Recktenwald får støtte av Langeoogs borgermester, Heike Horn. Hun tør ikke engang tenke på hva som vil skje dersom havet stiger med én meter.

– Da vil ikke Langeoog være her mer. Øya vil ikke lenger være beboelig og vil måtte evakueres fullstendig og permanent. Det vil ikke lenger være en beboelig øy.

BEKYMRET: Borgermester Heike Horn er bekymret for hva som vil skje med Langeoog dersom havet stiger. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Hva skjer dersom vi greier målene fra Paris-avtalen, og havet ikke stiger med mer enn 30-60 cm?

– Selv da vil sanddynene våre bli angrepet. I det øyeblikket stormfloen kommer og river ned sanddynene, vil landsbyen bli oversvømt, sier Horn.

– Hele vår infrastruktur; strøm, telefon, kloakksystemet og ferskvannsforsyningen vil bli påvirket.

HAVNÆRT: Langeoog sett fra luften. Foto: Elias Engevik/TV 2

Borgemesteren har et tydelig budskap til verdens toppledere som nå samles i den skotske byen Glasgow til FNs klimatoppmøte, COP26:

– Vær så snill og våkne opp og erkjenn at noe må skje. Ikke bare små skritt, men en ordentlig og umiddelbar innsats på bærekraft, CO2-utslipp og alt som hører med. Umiddelbart og nå, ikke om fem år.

Maike Recktenwald vet ikke om hun tør tro på at verdens ledere vil bli enige på COP26, men hun har et håp.

– Jeg tror bare vi trenger modige folk for å komme i gang. Vi kan ikke diskutere mer. Vi har kastet bort tiden på ikke å gjøre noe. Det var en stor feil.