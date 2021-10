Ruud tapte mot formspiller - presset øker i Torino-racet

Casper Ruud fulgte Jannik Sinner tett i det første settet som endte 5-7. Dermed gjorde 20-åringen fra Italia nærmest rent bord i det andre settet som endte 6-1 i favør Sinner. Dermed ble det med kvartfinale i ATP 500-turneringen i Wien for nordmannen.

Ruud åpnet det første med servegame, men så ble det brutt av Sinner. Deretter klarte Ruud å bryte et servegame fra Sinner men italieneren endte til slutt med seier i det første settet.

Også i det andre settet klarte Sinner å bryte et servegame tidlig mot Ruud og fulgte så opp med å bryte nok en gang. Dermed havnet 22-åringen fra Snarøya under 0-3 i det andre settet og da begynte det å se mørkt ut.

– Sinner er i sitt rette element når han spiller tennis under tak. Casper har spilt et forrykende førsterett. Det tempoet jeg så der er noe av det råeste jeg har sett, sa Discovery+-kommentator Christer Francke underveis i det andre settet.

Og at Sinner er i sitt rette element innendørs er nærmest en underdrivelse. Den italienske 20-åringen har vært i en forrykende form den siste tiden og vant nylig to titler på kort tid i Sofia og Antwerpen.

Sinner fulgte opp det gode spillet og vant også det andre settet.

Tapet fredag kveld gjør også at det blir ytterligere press på Ruud i kampen om å nå ATP-finalene i Torino i november. I turneringen er det kun de åtte beste tennisspillerne i 2021 som får være med på. Der er Ruud rangert som nummer syv foreløpig, men om Sinner vinner semifinalen vil han passere nordmannen.

Slik ligger det an i Torino-racet Høyst sannsynlig er det fire utøvere som kjemper om to plasser i ATP-finalene i Torino. Slik er ståa etter at Ruud tapte mot Sinner fredag kveld: Casper Ruud - 3105 poeng. Jannik Sinner - 3015 poeng. Hubert Hurkacz - 2955 poeng. Cameron Norrie - 2875 poeng.

Ruud vil da naturligvis være nummer åtte i Torino-racet før den uhyre spennende ATP Masters går av stabelen i Paris i neste uke. Der deles det ut hele 1000 ATP-poeng til vinneren av turneringen og dermed også en høyere poengsum for rundene inn mot finalen enn det som er ståa i Wien denne uken.

– Det er et glimrende andresett av italieneren. Vi må berømme Sinner i dag. Han kan rett og slett ikke stoppe å vinne innendørs, sa Francke etter at Sinner hadde sikret seieren.

Sannsynligheten for at Sinner også kan nå en finale må sies å være god. Amerikanske Frances Tiafoe venter, noe overraskende, i semifinalen for italieneren.

Tiafoe sjokkerte nemlig i kvartfinalen da han slo ut selveste verdenstreer Stefanos Tsitsipas.

TV 2 oppdaterer saken.