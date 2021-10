Solskjær har snakket med styret: – Jeg forventer ingen forsikringer

Britisk journalist tror ikke tre seirer er nok for Ole Gunnar Solskjær, som innrømmer at han har vært i møte med styret.

Når Manchester United gjester Tottenham Hotspur Stadium lørdag, er det kun seier som er godt nok for en revansjelysten Ole Gunnar Solskjær.

Kristiansunderen mener ydmykelsen mot erkerival Liverpool forrige helg vil bli stående som et mørkt øyeblikk i klubbens historie.

– Jeg er ansvarlig og jobben min er å rette opp i det. Vi trenger en reaksjon. Vi kan ikke prestere som dette igjen. Jeg har sagt det hundre ganger til dere, ingenting blir historie like kjapt som en fotballkamp og man må se framover. Men denne kampen er et så mørk øyeblikk og den vil være en del av historiebøkene i lang tid, så det er enda viktigere at vi lærer fra den, retter opp i ting og sørger for at vi er klar for neste kamp, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

En av dem som var til stede på Old Trafford søndag var den Manchester-baserte journalisten Charlotte Duncker. Hun er Manchester United-korrespondent for Goal og reiser land og strand for å dekke de røde djevlene.

Duncker tror mangelen på en erstatter er grunnen til at Solskjær styrer skuta mot Tottenham.

– Hver gang de sparker en manager, liker de å ha en plan klar. Selv om de seriøst vurderte å sparke ham, noe jeg tror de snakket om, er det ingen som kan ta over for øyeblikket. Nå har de en manager når de møter Tottenham denne helgen og de tror fortsatt at han kan snu det. Om han klarer det, gjenstår å se. Det blir interessant de neste ukene, for det er tre virkelig store kamper som kommer opp før landslagspausen, sier hun til TV 2.

Innrømmer styremøte

På mandag meldte flere britiske medier, deriblant lokalavisen Manchester Evening News, at United-styret vurderte nordmannens framtid.

Hvorvidt det var tilfellet vites ikke, men Solskjær selv innrømmer å ha pratet med ledelsen tidligere denne uken.

– Jeg har selvfølgelig snakket med styret, og jeg forventer ikke at de skal gi meg noen forsikringer. Når man har en rekke som den vi har hatt, så er det ikke det jeg roper etter. Jobben min er å rette opp i ting og det er det jeg prøver å gjøre. Jeg er ikke her for å be om forsikringer, påpeker han.

Forrige søndag fikk han høre Liverpool-supporterne synge «Ole's at the wheel» på stillingen 0-5 til gjengen fra Merseyside. Sangen har også ironisk blitt sunget av blant andre supportene til Leeds og Manchester City. Det ser Solskjær ut til å bry seg fint lite om.

– Når Leeds-, City-, og Liverpool-supportere synger? Jeg tror aldri jeg har blitt påvirket av motstandernes supportere, verken som spiller, trener eller manager, svarer han bestemt.

Men selv om andre lags supportere ikke virker å påvirke 48-åringen, innrømmer han glatt at det ikke har vært en enkel uke.

– Det har vært en veldig vanskelig uke. Jeg har ikke slitt med å sove. Jeg har sovet ok, men det har vært en tøff uke. Men jobben støtteapparatet og spillerne har gjort denne uken har vært veldig bra, forsikrer han.

Tror ikke seier er nok

Mange forventer nå at Solskjær blir evaluert fortløpende fram mot landslagspausen i november. Før den tid skal United altså møte Tottenham, Atalanta og Manchester City. Goal-journalist Duncker tror ikke nødvendigvis at tre seire er nok for Solskjær til å beholde jobben.

– De kan reise til Tottenham og vinne 1-0 etter et straffespark. Betyr det at han er rett mann til å få laget ut av det rotet de befinner seg i? Hvem vet, med mindre de leverer prestasjoner som beviser det, der spillerne viser at de er med på det de får beskjed om. Jeg er ikke sikker på om tre gode resultater er nok til å holde ham i jobben, sier hun og legger til:

– Det kan kanskje gi han litt mer tid på å snu det, men jeg tror de må levere virkelig gode prestasjoner, i tillegg til gode resultater. Om vi skal være ærlige så har vi ikke sett det fra United siden åpningshelgen av sesongen.

Duncker tror imidlertid ikke at Solskjær får sparken søndag, uansett resultat mot de liljehvite fra Nord-London.

– Ut ifra det vi vet, så klamrer han seg fast til jobben. Tonen er i ferd med å endre seg, så med et nytt tap denne helgen vil de samtalene fortsette og presset kommer til å øke. Vi får nesten vente å se om det betyr at han mister jobben på søndag og at de reiser til Italia uten manager. Jeg tviler på at det blir tilfellet, men det er fotball. Og selv om det er en klisjé, alt kan skje denne helgen, påpeker hun.

Har sett på alternativer

Solskjær selv forteller åpent at han har testet ut ulike endringer i jakten på bedre prestasjoner. Normalt har kristiansunderen hatt sine bedre kamper i sjefsstolen på Old Trafford da laget har spilt 4-2-3-1, men denne sesongen har de variert oftere.

– Man tenker på det hele tiden, man tenker på taktiske endringer. Vi har spilt på en måte de siste to sesongen, som vi har prøvd å utvikle og bli bedre på. Man blir kritisert når man spiller med to defensive midtbanespillere, det er noe vi har blitt kritisert en del for. Denne sesongen har vi prøvd å frigi den ene midtbanespilleren til å bli med framover, og kanskje la backene være lenger tilbake i banen. Med flere spillere bak ballen har vi faktisk sluppet til flere kontringer og vært mer åpen, forklarer Solskjær, og forteller videre at de gikk tilbake til sin vante 4-2-3-1-formasjon mot Liverpool forrige helg.

– Det er noe vi prøvde noen kamper, men vi tenkte at vi kanskje ble for åpne, så vi gikk tilbake til Scott og Fred på søndag, men selv da var vi for åpne. Man kan ikke gjemme seg fra at vi har vært for åpne, men noen ganger har vi måttet gå for det. Vi har startet dårlig og vi har jaget kampen, det er ikke enkelt. Vi har prøvd å rette opp dårlige starter. Det korte svaret er at vi selvfølgelig har sett på ulike alternativer, sier han.

Duncker tror at Solskjærs manglende evne til å innprente en klar spillestil, kan bli det som ender opp med å velte nordmannens byggverk på drømmenes teater.

– Det kan være at han drar tre mirakuløse resultater opp av hatten og at vi fortsatt snakker om han som United-manager rundt juletider, men ser man på prestasjonene til de andre storlagene som Chelsea, Manchester City og Liverpool, så er Manchester United milevis unna for øyeblikket. Tre resultater den neste uken kommer ikke til å endre det. Det det handler om nå er om styret tror at Solskjær kan utgjøre den forskjellen. Jeg tror han har vist at han ikke kan gjøre det, og så er spørsmålet hvor de tar det derfra, sier hun.

Hinter om endringer

Manchester United-korrespondenten er en av flere som nå krever store endringer i lagets startoppstilling. Solskjær stilte med de samme elleve mot både Atalanta og Liverpool.

– Den største avgjørelsen han må ta er hvilket lag han velger, fordi han må ta noen store avgjørelser. Det har vært snakk om at Ronaldos ankomst har forstyrret laget og at de ikke spiller like bra med han på banen, men han ble droppet én gang og alle sa at han ikke burde gjøre det. Bruno Fernandes har ikke startet så bra denne sesongen og forsvarsfireren vet ikke hvordan de forsvarer seg, så hvem i all verden skal han velge?, spør Duncker undrende, før hun fortsetter:

– De som har sittet på benken er desperate etter å spille, samtidig er de misfornøyde med at de ikke har spilt, så spørsmålet er om han skal velge spillere som har vært misfornøyde med han denne sesongen eller ikke. Han er i en situasjon der han må velge et lag som går utpå banen og vinner, og basert på prestasjonene kan han egentlig ikke velge det laget som har startet de to siste kampene.

En som har blitt heftig kritisert for sine opptredener denne sesongen er kaptein Harry Maguire. På spørsmål om det er «umulig» å vrake sin stopperkjempe i en startellever, svarer Solskjær følgende:

– Jeg må være forsiktig, for hvilken overskrift vil komme nå? «Ole er klar for å droppe Harry». I en tropp som den vi har, med topp kvalitetsspillere, forventer alle å spille. Jeg forventer at alle forventer å spille, men de vet at de har gode lagkamerater rundt seg. Ingen er garantert en plass på laget, selvfølgelig ikke. Det er opp til meg å velge riktig lag til kampene, og å se hvem som er der de skal være mentalt på lørdag og på tirsdag i Champions League.