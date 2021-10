Ranheim-spiller med drømmemål fra 71 meter

Raufoss - Ranheim 0-4 (0-2)

Se målet i videovinduet øverst!

I kveldens kamp på Toten mellom Raufoss og Ranheim leverte Adrià Mateo López et mål av de sjeldne.

– Den her kommer jeg til huske en stund, sier Lopez til TV 2 etter kampen på telefon fra Raufoss.

På stillingen 3-0 til Ranheim drøyt 20 minutter før slutt prøvde spanjolen lykken fra 71 meter (!), og det med bravur.

– Ballen kommer rullende perfekt etter en duell, og jeg tenkte egentlig ikke. Jeg bare klinte til, sier López.

– Var det meningen?

– Det kommer en ball, så tenkte jeg at det var en god sjanse. Det er egentlig bare magefølelse og intuisjon, men jeg trodde jeg var nærmere mål enn det det viste seg at jeg var, ler López.

– Heldigvis var det et veldig godt treff. Det å se den gå over keeperen og i mål var en nydelig følelse. Det var også en scoring som punkterte kampen, sier 26-åringen.

– Det må bli en tier

Det var nok ikke bare hjemmelagets keeper Ole Kristian Lauvli som Lopez tok på senga. Kameramannen på Nammo Stadion virket heller ikke forbedret på hva som var i emning, for vedkommende klarte ikke å følge ballen hele veien inn i nettet, 71 meter fra der López brant til.

Men i mål gikk den, og 4-0 til Ranheim var et faktum etter en kunstscoring av de sjeldne.

Hvordan vil du rangere scoringen på en skal fra en til ti?

– Det må bli en tier, svarer López kontant og flirer.

Scoringen var López sin første i Obos-ligaen denne sesongen. Spanjolen signerte i 2014 for Levanger hvor han spilte i fem sesonger, før han dro noen mil lenger sør og signerte for Ranheim i 2019.

– Det er veldig artig. Jeg har ikke scoret på veldig lenge, så det var helt nydelig.

Vegard Erlien, Marcus Mehnert og Elias Melkersen tegnet seg også på scoringslisten for gjestene fra Trøndelag som vant kampen 4-0.

Det gjør at Ranheim nå ligger 7. plass i Obos-ligaen, ett poeng opp til Åsane og den siste kvalikplassen til opprykk med fire runder igjen. Raufoss er på sine side på en 10. plass, tre poeng bak Ranheim.

FFK snublet i opprykksjakten

Fredrikstad våknet for sent i 2-3-kampen hjemme mot Åsane fredag. Det var et sjokkresultat på en kveld Aalesund gjorde jobben i racet om en plass i Eliteserien.

En sesonginnspurt kan ofte by på nerver i høygir. Det fikk FFK erfare i jakten på sin fjerde strake trepoenger og en god posisjon i kampen om direkte opprykk.

Åsane rystet hjemmelaget og ledet 3-0 etter 47 minutter. Bjarte Haugsdal stanget gjestene fra Bergen i ledelsen kort tid etter kampstart, mens Sondre Auklend doblet ved å avslutte via lagkamerat Håkon Lorentzen litt over en halvtime senere.

0-3 kom som noe av det første Åsane gjorde etter hvilen. Ryan Doghman satte ballen bestemt bak FFK-keeper Håvar Jenssen. Resten av kampen ble et stormløp fra vertene, men det ble bare to reduseringer ut av det.

Taofeek Ismaheel score på en markkryper i det 67. minutt, og samme man gjorde 2-3 i nærmeste hjørne et snaut kvarter senere.

Nederlaget gjør at FFK ligger på fjerdeplass i 1. divisjon når fire runder gjenstår. Laget er tre poeng bak tabelltoer Aalesund, og de to møter hverandre i Fredrikstad om litt over en uke.

AaFK snudde tidligere på dagen 1-2 til 4-2 borte mot KFUM Oslo.

