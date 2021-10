Buckingham Palace: Dronning Elizabeth må hvile i to uker

Dronning Elizabeth (95) har fått råd om å hvile i minst to uker, opplyser Buckingham Palace.

Som oppfølging av deres tidligere råd om at dronningen skulle hvile noen dager, har hennes majestets leger nå gitt råd om at hun bør fortsette å hvile i minst to uker, heter det i en uttalelse fra det britiske kongehuset.

Det har den siste tiden vært spekulasjoner om den britiske dronningens helse etter at hun tilbrakte en natt på sykehus og avlyste flere oppdrag.

Hun skal blant annet ikke delta under åpningen av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow som planlagt. Det blir dermed prins Charles som skal tale for delegatene på åpningsseremonien.

Tilbake i midten av november

Dronningen skal imidlertid gjennomføre noen audienser som skjermmøter, men skal ikke på noen offisielle besøk.

– Dronningen er fortsatt bestemt på å være til stede på den årlige minneseremonien på Remembrance Sunday 14. november, heter det videre i uttalelsen fredag.

Den britiske dronningen tilbrakte sin første natt på sykehus på åtte år tidligere i måneden.

Kvelden før, tirsdag 19. oktober, strålte hun som vertskap for politikere og næringslivsledere, inkludert statsminister Boris Johnson og Bill Gates, på Windsor Castle.

Legge lokk på sykehusbesøk

Buckingham Palace forsøkte først å legge lokk på sykehusbesøket. Det ble først bekreftet torsdag kveld, over et døgn etterpå.

Britiske medier meldte at dronningen overnattet kun av «praktiske grunner» – det var for sent å kjøre de 42 kilometerne tilbake til Windsor.

En rekke kongehuseksperter og kilder på innsiden har kommentert og reagert på at ikke kongehuset fortalte om overnatting med en gang.

Dronning Elizabeth skal feire 70-årsjubileum som dronning i 2022.