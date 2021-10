A-ha: – Dette er vi stolt av å vise frem

For første gang på sju år spiller Norges største popikoner inn nytt album og konsertfilm. Nå er de på plass i Bodø for å hylle nordnorsk natur og klima.

I en nedlagt og ikonisk svømmehall i Bodø skal det skapes ny magi når Norges mest suksessrike popgruppe gjennom tidene møtes igjen.

Det er sju år siden sist Morten, Magne og Pål laget albumet «Cast in Steel». Nå kommer 12 splitter nye låter som blir spilt inn igjennom musikkfilmen «True North».

Dette blir en livekonsert laget for film.

– Det er en slags konsertfilm med nytt materiale fra A-ha hvor vi skal bruke natur- og hav fra nærområdene her i Bodø som en del av prosjektet. Det blir også en plate som kommer ut på slutten av neste år en gang, sier Magne Furuholmen.

«True North» er en hyllest til havet, klimaet og den spektakulære nordnorske naturen.

ØVING: Det er en stor produksjon med over 100 personer i sving som starter i Bodø om kort tid. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Ja, det er definitivt en hyllest til norsk natur- og nordmenns forhold til den. Det er noe vi er stolt av å vise fram, og så er vi alle sørgelig klar over hvor sårbar den er og i hvilken situasjon vi står i nå. Det blir på en måte et poetisk reisebrev fra nord og toppen av verden her hvor vi bor, sier Furuholmen.

Norsk natur har vært en del av A-ha under hele den imponerende reisen fra da gruppa slo igjennom på 80-tallet og frem til i dag.

Gærne tilhengere

Det har også preget de berømte låtene og tekstene.

– Jeg tror det er noen gærne tilhengere som har regnet ut hvor mange ganger vi nevner regn, vind og vær i låtene våre. Så nå er det et forsøk på å plassere oss midt i denne naturen som har vært en del av vår virkelighet fra barnsben av.

– Samtidig er det fantastisk flott her oppe. Det er en stor grad av både stolthet og bekymring for at vi ikke ødelegger det, sier Furuholmen.

SPEKTAKULÆRT: En nedlagt svømmehall er arena for innspillingen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

A-ha var i gang med en verdensturné da pandemien stengte verden.

– Vi var på turné i 2019 da korona-pandemien traff, og vi skulle ha vært på turné i ett år på steder rundt i verden. I stedet ble vi sendt hjem da alt stengte ned. Da fikk vi plutselig ett år gratis til å produsere ting, og i mitt tilfelle ble det mye kunst og musikk som jeg ellers ikke ville ha laget. Noe av resultatet får man nå da, forteller han.

– Var det godt med litt korona-avbrekk?

– Det er fælt å si det, men for noen av oss kunstnere så er den type restriksjoner en fordel med tanke på å fordype seg og å få tid til å komme seg bort fra den hektiske reisevirksomheten og all møtene. Mange har nok revurdert sin livsstil under pandemien. Alle katastrofer har noen muligheter i seg, sier Furuholmen.

Lite kontakt med hverandre

Etter å ha vært borte fra hverandre på grunn av pandemien, er både Pål, Magne og Morten nå samlet i Bodø.

– Vi bor på forskjellige steder på jordkloden og har ikke hatt noe særlig kontakt med hverandre. Egentlig har det vært fint med at det ble en pause. Den var ikke tiltenkt, men når vi møtes igjen er vi tilbake i samme rom som i England på 80-tallet. Vi er de samme personene med den samme dynamikken, sier låtskriveren.

Det er inne i en helt spektakulær arena det hele nå skal skje.

Svømmehallen i Bodø ble arkitekttegnet i 1969, men har vært «tørrlagt» i mange år.

RÅTT: – Vi måtte klype oss i armen da vi hørte at A-ha skulle komme, sier Gøran Aamodt, daglig leder i Svømmehallen Scene Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Bygget stod for fall, og noe måtte gjøres.

Nå er selve bassenget der tusenvis av bodøværinger har lært seg å svømme, bygd om til scene og konsertarena.

Det er grove murvegger som blir kulissene for innspillingen.

– Dette stod ubrukt og ramponert i mange år, men nå er det gjort om til en velfungerende scene, sier Gøran Aamodt, daglig leder i Svømmehallen Scene.

– Og så kommer selveste A-ha hit?

– Man må klype seg litt i armen, og vi er så stolte som det går an å bli. Dette kan ikke bli bedre. Den brutale arkitekturen og akustikken her er helt fantastisk. Jeg tror bildene og lyden også blir fantastisk. Det er et rom som har en helt spesiell energi, og øvingene så langt lover bra, sier Aamodt.

Fjær i hatten

Den neste uken er bygget fullt av liv.

Rundt 100 personer er i sving i prosjektet som har vært planlagt i ett år. Det bygges blant annet et spesialdesignet sett i samarbeid med Svømmehallen Scene, Bodø2024 Europeisk Kulturhovedstad og Arktisk Filharmoni som skal medvirke på alle låtene.

– Vi er veldig stolte av å ha blitt plukket ut. Det er ikke noen tvil om at dette er en kjempestor fjær i hatten når vi bidrar sammen med Norges største popikoner, sier Geir Noreng, orkestersjef i Bodø for Arktisk Filharmoni.

TØFT OG FINT: – Dette blir spektakulært og en utrolig markedsføring av hele nord-norge, sier Geir Noreng, orkestersjef i Bodø for Arktisk Filharmoni og Henrik Sand Dagfinrud, programsjef i Bodø2024. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

De skal medvirke på samtlige låter. Han letter litt på sløret.

– Det blir tøft og fint. Tittelen «True North» handler litt om omgivelse vi er i. Jeg tror folk kan bli litt overrasket. Dette er ikke det som kanskje folk kjenner eller forbinder med det gamle A-ha. Det lille jeg har hørt er veldig bra, sier Noreng.

Samtidig filmes det nå også scener rundt om i Bodø og omegn. Disse skal innlemmes i sluttproduktet.

– De er på en del spektakulære steder, og A-ha hadde lyst på en del høstbilder, og det digger vi.

– Da blir det ikke bare bilder av nordlys og midnattssol, sier Henrik Sand Dagfinrud, programsjef i Bodø2024.

– For oss knyttes dette til kulturhovedstads-prosjektet i Bodø2024. Det er viktig at man får fortalt historiene fra nord slik de skal fortelles. Samtidig kommer man tett på. Det er ungdommer som er produksjonsassistenter og som får lov til å lærer sammen med crewet til A-ha, sier Sand Dagfinrund.

– Svikter fremtidige generasjoner

A-ha har igjennom hele karrieren vært miljø- og klimaengasjerte.

Derfor blir «True North» kanskje noe av det mest klimaengasjerende prosjektet til A-ha.

– A-ha har klart å finne noen områder der vi har klart å samle oss rundt noen felles bekymringer og lidenskaper. Natur og klima er kanskje det området vi har gjort noe i løpet av årene, sier Furuholmen.

BEKYMRET: Natur- og klima spørsmål har vært viktig for A-Ha i hele karrieren, sier Magne Furuholmen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi nærmer oss snart et nytt klimatoppmøte, hvilke forventninger har du til det?

– Man har jo alltid store forventninger, og så viser ofte realiteten at det går for sakte og at det skjer for lite, sier Furuholmen.

– Svikter vi kommende generasjoner med tanke på klimaet?

– Jeg er ganske overbevist om at våre og deres barn igjen kommer til å se på oss med ublide øyne. De tenker nok at vi sviktet og at vi visste, sier Magne Furuholmen.

Travelt

2022 blir et travelt år for A-ha.

Gruppa starter året med å fullføre verdensturneen som skulle ha vært ferdig i 2020, men som ble stoppet av pandemien.

Nå går turen til Japan, Sør-Amerika, USA og Europa.

Deretter følger utgivelse av «True North» filmen- og albumet høsten 2022.

– Blir det en enda en verdensturné med «True North»?

– Det kommer an på hvordan det går med prosjektet. Vi har med vilje ikke tenkt lengre enn 2022, men man skal aldri si aldri. Det har jeg brent meg på før, sier Furuholmen.

– Vi er ikke der vi var på 80-tallet der vi skulle dominere hit-listene. Vi skriver mer musikk hver for oss og jobber mer i forskjellige verdensdeler, og så møtes vi i A-ha universet. Og så jobber vi med det vi syns er meningsfullt nå, sier Furuholmen.

– Dette prosjektet er spesielt fordi vi er sammen med Arktisk filharmoni, og da har man en større palett å bruke. Vi har utfordret vår signatur tidligere også med flere typer orientering, men det er her vi er nå. Dette er en dagbok fra A-ha i 19/20/21, sier Furuholmen.

Opptakene i Svømmehallen Scene starter i neste uke.

– Blir folk litt overrasket over det materialet som kommer fra dere nå?

– Kanskje folk blir mest overrasket over at de gamle gutta fortsatt kan ting. Hvem vet? Vi får se, humrer Magne Furuholmen.