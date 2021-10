Hagens forsvarer: – Har et større håp nå enn tidligere

Tre år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, mener Tom Hagens forsvarer at håpet om en oppklaring har blitt større. Han «mener å konstatere at mistanken mot Hagen blir mindre og mindre».

Søndag er det nøyaktig tre år siden det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen (68). Ektemannen Tom Hagen (71) er fortsatt siktet for medvirkning til drap, men nekter enhver befatning med forsvinningen.

– Det er klart at det er voldsomt krevende for ham å være siktet over så lang tid for en slik handling, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til TV 2.

– Hvordan merkes det?

– Jeg begynner å kjenne Hagen godt etter hvert, og jeg kan selv se at dette påvirker ham i det daglige, men det er verken tid eller sted for å gi nærmere beskrivelser av min vurdering av dette.

FORSVARER: Advokat Svein Holden har representert Hagen siden før saken ble kjent for offentligheten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Holden sier at Hagen har et ønske om at «politiet nå ser at sporene er i ferd med å bevege seg bort fra ham og bestemmer seg for å avgjøre hans sak om ikke lenge».

– Mindre mistanke

– Hva mener du med at sporene peker vekk fra Hagen?

– Jeg mener å konstatere at mistanken mot Hagen blir mindre og mindre.

– Kan du gå inn på hvorfor du mener det?

– I og med at jeg har taushetsplikt, kan jeg ikke gjøre det.

Politiet har sagt at dagens etterforskningsplan strekker seg ut året, men at det blir aktuelt å fortsette også inn i 2022. Påtaleansvarlig i saken, Gjermund Hanssen, ønsker ikke å svare på om de mener at siktelsen mot Hagen er styrket eller svekket.

Advokat Holden sier at det er en ambivalent situasjon å være i. Selv er han helt sikker på at saken blir henlagt for Hagens del.

– På den ene siden er det krevende for Hagen personlig å være siktet, men på den annen side ønsker han mest av alt at saken blir oppklart. Den eneste måten det skjer på, er ved at politiet jobber med saken. Vi kommer til å la politiet jobbe i fred uten innblanding fra vår side.

Tror løsningen ligger i kryptosporet

Holden sier at han ser veldig positivt på at politiet nå har bestemt seg for å «kraftsamle» etterforskningen rundt kryptosporet.

– Jeg synes det er flott, og jeg hadde gjerne sett at dette ble prioritert tidligere med like stor kraft. Vi har hele tiden trodd at det er her løsningen ligger. Det er dette som kan gjøre at politiet finner og pågriper de som står bak ugjerningen.

Å komme til bunns i kryptosporet innebærer i korte trekk følgende:

– Det er et pågående arbeid, og det er en veldig utfordrende jobb. Det handler først om å angripe disse krypterte valutaene, sier påtaleansvarlig Hanssen.

Vurderer kandidater

Lørenskog-saken er fortsatt er høyt prioritert. Etterforskere fra både Kripos og Økokrim er tungt inne i saken, som ledes av Øst politidistrikt.

PÅTALEANSVARLIG: Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hanssen forteller at politiet har vært nødt til å utvikle nye metoder underveis. Totalt jobber et sted mellom 20 og 30 etterforskere med saken på heltid.

Han mener det fortsatt er gode grunner til å bruke store ressurser på saken.

– Først og fremst er det en veldig alvorlig straffbar handling, der en 68 år gammel kvinne blir overfalt i sitt eget hjem på lyse dagen. Det er viktig å finne ut hva som har hendt med henne. Det er viktig av hensyn til henne, av hensyn til de som sitter igjen og som fortjener svar. I tillegg har samfunnet behov for svar i denne typen saker.

– Har dere konkrete personer dere har vurdert å sikte?

– Vi jobber bredt, og det er en fortløpende vurdering. Selvfølgelig er en del av etterforskningen å vurdere aktuelle personer som enten kan ha vært i stand til å utføre handlingen eller som av andre grunner er involvert.