Forklarte at drapet var et uhell – så fant politiet samboerens mobiltelefon

Den 18. juni i år ringte 35 år gamle Lydia Barth til politiet i Bålstad i Sverige og fortalte at hun ved et uhell hadde skutt samboeren sin.

Barth hadde lisens på flere jaktvåpen, som hun oppbevarte i et våpenskap på soverommet i boligen hun delte med samboeren.

Kvinnen selv forklarte politiet at hun ikke mente å skyte samboeren sin, men at de hadde kranglet, og at hun hentet et våpen for å få ham til å høre på henne.

Hun forklarte også at hun hadde tatt ut skuddene av magasinet, og at det derfor var et uhell at han ble skutt.

DRAPSDØMT: Lydia Barth er dømt til 18 års fengsel for drapet på samboeren. Foto: Politiet

Døde på stedet

Noen naboer kom til for å hjelpe etter hendelsen, som skjedde på en altan ved huset deres, men mannen døde på stedet.

Fredag melder en rekke svenske medier, blant annet Expressen, at Barth er dømt til 18 års fengsel for overlagt drap.

En måneds tid ut i politietterforskningen kom nemlig politiet over beviset som skulle bli avgjørende i oppklaringen av saken.

Det viste seg nemlig at den avdøde samboeren hadde filmet hele situasjonen – inkludert skuddet.

– Våpenent var ladd, og man kan i videoen se hvordan Barth løfter geværet, sikter og så skyter mot mannen. Mannen har filmet drapet på seg selv, sa påtaleansvarlig Anne Sjöblom i retten.

Med forsett

I dommen fra Uppsala tingrett går det fram hvordan man i videoen ser Barth holde våpenet med begge hender, i skyte-posisjon.

Skuddene ble avfyrt mens de to samboerne snakket høylytt til hverandre.

Etter at skuddet ble avfyrt, kan man i videoen også høre samboeren si «å, faen», før kranglingen tar slutt.

– Min klients innstilling er at hun benekter å ha begått et drap, men at hun erkjenner å ha forvoldt en annen persons død. Hun husker ikke hva som skjedde i gjerningsøyeblikket, men det hun vet at hun aldri har ønsket å skade avdøde, verket før eller på den aktuelle kvelden, sier hennes forsvarer Angelica Dipeders til Expressen.

Ba om livstid

Aktor Anne Sjöblom ba under tingrettens behandling av saken om livstid for 35-åringen.

Barth har vært gjennom en stor rettspsykiatrisk utredning, og konklusjonen etter dette ble at hun ikke lider av en alvorlig psykisk lidelse. Hun er dermed strafferettslig tilregnelig.

Dommen fra tingretten landet altså på 18 år.

– Jeg har ikke rukket å lese hele dommen. Hun er dømt for drap, og har fått en lang fengselsstraff, men jeg mener hun etter omstendighetene bør få livstid. Jeg skal nå se argumentene til tingretten før vi tar stilling til en eventuell anke, sier Sjöblom til Expressen fredag.