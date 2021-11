Bedriftsleder Grethe Enlid (50) tenner på alle plugger mot produksjonen etter at hun måtte forlate Torpet. Årsaken er at hun ikke fikk velge den grenen hun ønsket – fordi hun er kvinne.

Etter søndagens tap var det bedriftsleder Grethe Enlid (50) som måtte pakke baggen, og forlate Farmen.

Fra start av har målet hennes vært å vinne hele Farmen. Da programleder Mads Hansen (37) avslørte at seieren ikke var utenfor rekkevidde da Torpet ventet på henne, var hun ikke vond å be.

På Torpet fikk en hun god mottakelse, før hun måtte ut i kamp mot en av de andre deltakerne. Til slutt valgte trioen, bestående av regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (30) og vekter Amalie Lund (23), å sende Godø ut i kamp.

De konkurrerte i kniven, noe som ble en langvarig affære. Til slutt var det Godø som vant, og knuste drømmen til Enlid om å vinne Farmen.

INTENST: Det ble en intens kamp mellom Daniel Godø og Grethe Enlid. Foto: Alex Iversen/TV 2

Etter exiten raser Enlid mot produksjonen, som ikke lot henne få velge den grenen hun egentlig ønsket å konkurrere i.

Se den nervepirrende konkurransen i videoen øverst i saken.

Rekordlang kamp

Det er et faktum at seerne kun får se en liten bit av det som skjer, både på Torpet og Farmen. Selv om konkurransen mellom Enlid og Godø kun ble vist i noen minutter i torsdagens Torpet-episode, varte den mye lenger.

– Det ble en evigvarende kamp, forteller Enlid når TV2.no ringer henne kort tid etter hun forlot 1921.

– Vi stod så lenge som en time omtrent. Ifølge alle i produksjonen var det helt uventet. Det er rekord på Torpet – og Robinson, som også har denne konkurransen, forteller Enlid.

REKORD: Daniel Godø og Grether Enlid satte rekord i hvor lenge de stod i konkurransen, kniven. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun er fornøyd med hvor lenge hun klarte å stå, men synes det er leit å ryke, da hun opplevde bedømmingen av konkurransen som urettferdig.

– Daniel fikk varsler de siste 20 minuttene fordi han ikke gjorde som han skulle. Han fikk beskjed om å rette ut både skulder og arm flere ganger. Det føles urettferdig, for jeg sto fjellstøtt, sier hun.

FIKK TILSNAKK: Daniel Godø skal ha fått flere varsler underveis i kampen, da Grethe Enlid stod fjellstøtt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun forteller at produksjonen som stod rundt dem, også skal ha reagert på bedømmingen av henne og Godø.

– Jeg fikk en følelse av at de som stod rundt, også reagerte.

«Pål sine høner»

I torsdagens episode ser man tydelig at Godø strever med å holde armen rett ut fra kroppen.

Når TV2.no ringer Godø forteller han at han allerede etter tre-fire minutter begynte å kjenne på kramper.

– Det begynte å bli tungt, så jeg måtte bare forsvinne i mitt eget hode, og synge «Pål sine høner». Jeg tror jeg sang tre vers igjen og igjen, forteller han.

Da Enlid kastet kniven av håndbaken og ga opp kampen etter omtrent en time, trodde Godø at de kun hadde stått i omtrent 20 minutter.

SPENNING: Amalie Lund var tydelig preget under konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var helt nummen og hadde ingen følelser fra albuen i armen jeg skulle holde oppe, og over til den andre armen min. Det var så mye adrenalin som klarte å holde den oppe, sier han.

At han fikk korreksjoner underveis, gjorde Godø meget stresset.

– Jeg trodde jeg skulle miste kniven hele tiden. Man etterfølger jo de korreksjonene man får, men det gjorde meg stresset. Når man får en korreksjon, er det jo egentlig da man skal miste kniven.

Fikk flere korreksjoner

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at reglene i kniven er veldig enkle.

– Deltakerne skal holde en arm rett ut fra kroppen mens de balanserer en kniv på håndbaken. Den som først mister sin kniv i bakken, eller gir opp, har tapt. Hvis deltakerne ikke klarer å holde armen rett ut, men bøyer eller senker armen, blir de korrigert, og får beskjed om å rette ut armen.

Han bekrefter at Godø fikk flere korreksjoner enn Enlid, men at det ikke er noen begrensninger på hvor mange korreksjoner en deltaker kan få, så lenge man klarer å hente seg inn igjen.

– Grethe ble også korrigert flere ganger, men hennes krefter tok slutt før Daniel gikk tom for sine. Derfor tapte hun, sier han.

Til tross for at Godø fikk flere korreksjoner så ikke produksjonen noen grunn til å diskvalifisere han. Dahl sier at de ikke kjenner til at noen i produksjonen skal ha reagert på alle korreksjonene mot han.

– Han hadde fortsatt sin kniv på håndbaken da Grethe ga seg. Konkurransen handler fortsatt om ikke å miste kniven i bakken. Den handler ikke om at den som får flest korreksjoner har tapt.

Dahl er imponert over innsatsen til både Enlid og Godø, som stod uvanlig lenge.

– Både Grethe og Daniel stod uvanlig lenge – over femti minutter. Vi har aldri opplevd at denne konkurransen har vært så lenge. Innsatsen til begge var rett og slett imponerende, sier han.

De mener konkurransen ble avgjort på en rettferdig måte, og at Godø var den rette vinneren.

GA SEG: Etter å ha stått i omtrent en time i konkurranse, valgte Grethe Enlid å gi seg. Foto: Alex Iversen/TV 2

Godø selv sier at han skulle tapt en halvtime før Enlid ga seg.

– Ingen av oss ville gi oss, vi var veldig sta begge to. Jeg skulle mistet kniven flere ganger, så det er et mirakel at jeg klarte det, sier han.

– Skrekkelig feigt

Men det er ikke bare bedømmingen av konkurransen Enlid reagerer på.

Det var Enlid som fikk velge hvilken gren hun og Godø skulle konkurrere i. Hun forteller at hun i utgangspunktet hadde lyst til å velge en annen gren enn kniven, men fikk beskjed av produksjonen at det fikk hun ikke lov til, fordi hun er kvinne. Det får Enlid til å se rødt.

I torsdagens episode forteller hun at siden Lund var i kamp forrige uke, kunne hun ikke velge spikeren eller saging. Ifølge Enlid skal hun, i samme kommentar, ha sagt at hun ikke fikk velge saging eller spikeren, fordi hun er dame. Det blir derimot ikke vist i episoden.

– Det som kommer frem i episoden er tatt ut av sammenheng. Det gir ingen mening. Dette handler ikke om Amalie, og at hun ikke skulle i kamp – dette handler om at jeg var dame, og ikke fikk muligheten til å velge den grenen jeg ønsket, da jeg skulle i kamp mot en mann, sier hun.

GODE VENNER: Grethe Enlid understreker at hun verken er sur eller bitter på Daniel Godø som vant kampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun mener produksjonen burde vist alt hun sa, slik at seerne fikk et fullstendig bilde av saken.

– Jeg husker veldig godt hva jeg sa, og jeg synes det er skrekkelig feigt og ikke vise det i sin helhet, så folk forstår. At de velger å ta bort det som er essensen i dette er helt bak mål, sier hun.

– Jeg hadde lyst til å velge saging, men det fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk lov til å velge fordi jeg var dame. Jeg fikk heller ikke velge spikeren. Det synes jeg er stigmatiserende. Sånt blir jeg provosert av.

ØNSKET ANNEN GREN: Grethe Enlid ønsket å konkurrere i en annen gren, men fikk ikke lov fordi hun er kvinne. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun er rasende over at hun ikke fikk velge gren, fordi hun er kvinne og skulle i konkurranse mot en mann.

– Jeg skjønner at man ikke kan gjøre det omvendt – at en stor og sterk mann ikke kan velge saging mot en liten dame. Men dette var noe jeg ønsket selv, påpeker hun.

Nå håper hun produksjonen tar til seg kritikken, og gjør endringer i reglene.

– Det er jo kjønnsdiskriminerende. Jeg synes det hele føles urettferdig.

Kjønnsnøytral

Dahl sier til TV2.no at deltakerne har seks konkurranser å velge mellom på Torpet – så lenge de to som skal ut i konkurranse er av samme kjønn. Av de seks konkurransene opplyser Dahl at det er to konkurranser som ikke er kjønnsnøytrale – saging og spikeren.

– Møtes to deltakere av ulikt kjønn, ønsker vi at konkurransene skal være kjønnsnøytrale. Det betyr i praksis at hvis en mann og en kvinne møtes i kamp, er det bare fire konkurranser å velge mellom, sier Dahl, og fortsetter:

– De samme reglene gjelder for begge kjønn. Vi gjør det på denne måten fordi vi ønsker at konkurransene skal være likestilte og rettferdige.

Ingen bitterhet

Da Enlid ga seg etter å ha stått fjellstøtt i en god time, knakk Godø sammen i tårer da han vant. Hun derimot var forbannet over bedømmingen.

– Han var nesten utrøstelig da kampen var over. Det virket nesten som at det var jeg som vant og at det var han som hadde tapt, forteller hun, og fortsetter:

KNAKK SAMMEN: Da Daniel Godø vant konkurransen, knakk han sammen i tårer. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var forbannet, men jeg blir ikke større av å gjøre noen mindre. Så jeg tok en fin avskjed med dem, og sa at de må gi jernet.

Godø forteller at da han slapp kniven etter Enlid hadde gitt opp, var kroppen hans helt nummen.

– Alt ramlet sammen. Jeg kjente ikke kroppen min. Jeg var ufattelig sliten, ødelagt og lykkelig, og da knakk jeg sammen og begynte å gråte – ikke at jeg vet hvorfor.

Det ble ikke hytte og bil på Enlid, men hun understreker at hun ikke er bitter ovenfor Godø, og forstår at det hele er en konkurranse.

– Selv om jeg synes det er urettferdig at konkurransen ikke ble dømt riktig, og at jeg ikke fikk velge det jeg ønsket, så er jeg ikke bitter på Daniel. Han er en fantastisk fyr.

MANGE FØLELSER: For Daniel Godø ble seieren svært emosjonell. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Kunne du gjort noe annerledes?

– Jeg burde kanskje gått for kunnskap, men jeg ville ta en ordentlig kamp da jeg først skulle i konkurranse. Kniven handler om utholdenhet og mental styrke, og der vet jeg at jeg er god. Man mister perspektivet på hvor lenge man står der. Hadde noen fortalt meg at jeg sto der i ti minutter, så hadde jeg trodd på det. At jeg klarte å stå der i en time ga meg god selvfølelse.

– Jeg har hatt min livs opplevelse, og jeg tok en god kamp på slutten. Jeg kunne ikke gjort noe annerledes, og jeg er veldig fornøyd med innsatsen min. Jeg synes jeg gjorde en god kamp – jeg tok jo en rekord, og gikk av med stil. Jeg føler jeg gikk ut med flagget til topps på Torpet, sier hun.

Ble overrasket

Da Enlid ankom Torpet ble hun svært overrasket over å se Sarmadawy der. Hun er imponert over at 27-åringen har klart å holde ut i åtte uker på Torpet.

– Jeg fikk jo møte to av de jeg håpet å møte – og jeg hadde ikke trodd at jeg skulle møte Mohammed. Det overrasket meg veldig. Jeg er så glad jeg fikk treffe han, og Amalie. Hun og jeg fikk jo et mor-datter-forhold på Farmen.

OVERRASKET: Grethe Enlid ble overrasket over å møte Mohammed Sarmadawy på Torpet, syv uker etter han forlot Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun er takknemlig for å ha vært med på Farmen, og å få noen dager på den lille husmannsplassen, hvor ting var litt roligere enn på gården. Damstua opplevde hun som mer intim og personlig, hvor hun fikk en helt annen ro enn på Farmen.

– Det var så hektisk på Farmen, så det å komme til Torpet var helt fantastisk. For å sette det på spissen så blir man nesten religiøs av å være der, forteller hun.

NÆRT FORHOLD: Grethe Enlid var glad for å se Amalie Lund på Torpet. De fikk et nært forhold på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nå håper hun at enten Lund eller Sarmadawy drar seieren i land, men avfeier ikke at Godø kan ta innersvingen på dem.

– Jeg håper det blir en av de som har vært på gården tidligere, men Daniel er en lur og sterk mann.

Glemte mann og barn

Da Enlid fikk tilgang på kofferten sin etter at hun forlot Torpet, ville den naturlige tanken trolig vært å ringe nær familie. Hun ble imidlertid oppslukt av noe helt annet.

– Så fort jeg fikk tilbake kofferten, kastet jeg meg over en eske med Skipperens Lakrispiper, for jeg visste jeg hadde det liggende. Det er det beste jeg vet. Jeg var så opptatt med å spise flest mulig på en gang, at jeg glemte å skru på telefonen min. Jeg hadde jo mann og barn hjemme som ventet på å høre fra meg, men jeg var mest opptatt av lakrispipene, flirer Enlid.

– Det var en euforisk følelse.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag når du vil på TV 2 Play.

Se også Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.