Vår nye statsminister, Jonas Gahr Støre har én, det står sikkert en litt lengre ned i gata der du bor, og utenfor butikken du handler er det parkert det minst enda en til.

Det er den store, familiebilsuksessen Mitsubishi Outlander PHEV vi snakker om. Det formelig mysser av den. Over alt. Om du bare ser etter. For bilen gjør liksom ikke så mye ut av seg.

Outlander er en bil som har «gått stille i dørene». Det har liksom aldri være noe støy, styr eller ståk rundt modellen. Den bare er der - og gjør jobben sin i det stille. Uten å forlange så mye oppmerksomhet eller spalteplass.

Det er faktisk litt fristende å trekke paralleller til den rake motsatsen. Nemlig Tesla Model S. En bil det har vært alt annet en stille rundt. Har har det vært hyl og skrik siden dag én. Hvor mange spaltemeter som er brukt på å beskrive bilens fortreffelighet – eller det motsatte, vet ingen. Det er forresten ikke snakk om spaltemeter, men om kilometer, eller kanskje mil ...

Denne bilen går det mange av på norske veier.

Var en bestselger – er fortsatt populær

Urettferdig sammenlikning tenker du kanskje. Det er nok på sett og vis riktig. Men: bilene kom samtidig. Altså i 2013. Og de har solgt i ganske nøyaktig samme antall. Nå er det bruktbilmarkedet som gjelder (i alle fall for Outlander) og stort sett for Model S også, selv om den kan fås som ny.

Outlander ble tidligere i år erstattet av Mitsubishi Eclipse Cross. Outlander finnes fortsatt, men ikke for Det europeiske markedet. Dessverre, vil nok mange si.

For selv om bilen har levd et stille og rolig billiv, var den faktisk Norges mest solgte SUV. Ikke bare ett eller to år, men faktisk hele syv år på rad. Det står det respekt av!

Den var lenge også den eneste ladbare SUV-en man kunne på kjøpt. Etter hvert kom andre til, som BMW X5, Porsche Cayenne og Volvo XC90, men da til helt andre priser.

Biler som er populære som nye, selger også godt som brukte. Slik har det vært lenge og slik er det fortsatt.

Et ganske enkelt interiør, her merkes det at Mitsubishi hadde spart litt.

Dette koster de nå

De billigste, ladbare Outlanderne får du nå for rundt 150.000 kroner. Dette er da 6-7 år gamle biler som har gått rundt 150.000 kilometer og som er fra før faceliften som kom i 2016.

Ser man etter en slik bil som er rundt tre år gammel og ikke har gått mer enn ca. 50.000 kilometer, koster disse ca. 300.000 kroner. Det er fortsatt mye bil for pengene. De aller sist produserte som har gått lite koster fra rundt 450.000 kroner.

Den folkekjære og ladbare Outlanderen, med firehjulsdrift, plass til hele familien, som kan trekke tilhenger og ha taklast, er definitivt fortsatt etterspurt. Faktisk så etterspurt at bilen vi egentlig skulle låne til denne saken ble solgt rett foran nesa på oss. Vi fikk heldigvis tak i en i den du ser i videoen og på bildene.

Vi har nemlig lageten video du MÅ se, om du, eller noen du kjenner, i det hele tatt vurderer å kjøpe en Outlander. Her får du verdifulle tips og råd om hva du må tenke over - og ikke minst sjekke litt nøye før man skriver kontrakt på en slik bil.

For mye er bra med Outlander. Mye, men faktisk ikke alt.

Video: Brooms bilekspert har tittet nærmere på brukt Outlander. Dette må du få med deg