Beboerne lever i byggemareritt: – Vi kunne gjort en bedre jobb

I to år har beboerne på Ensjø i Oslo kjempet mot helseskadelig støy og støv fra byggearbeidene i nabolaget. Nå griper øverste politiske ledelse i hovedstaden inn for å hjelpe.

Beboerne i Malerhaugveien på Ensjø i Oslo har i snart to år drevet en utmattende kamp for å få Plan- og bygningsetaten til å gripe inn mot boligutbyggere i nabolaget.

Med videoopptak har de dokumentert støvplager og støy på tider som som går ut over dispensasjonene utbyggerne har blitt tildelt. De mener plagene er så omfattende at det er en direkte fare for helsen til de mange barnefamiliene i området.

Var klar over problemene

Plan- og bygningsetaten, som har ansvar for tilsynet på slike byggeplasser, har lenge vært klar over disse problemene, uten å ha foretatt seg noe for å endre det.

– Vi har jo hatt brevkorrespondanse med beboerne, sier direktør for områdeutvikling, Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

– Så dere har vært klar over problemene?

– Ja, det har vi, bekrefter Bermann til TV 2.

TILSYNSANSVAR: Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten. Foto: Petter Sørum-Johansen/TV 2

Han sier det har vært tilsyn på byggeplassen, men at dette har vært i forbindelse med bygningsavfall. Han kan ikke svare på hvorfor det ikke har vært tilsyn med støy- og støvforurensing, til tross for at de har hatt kjennskap til all den dokumentasjonen beboerne har presentert.

Det er direktør i teknisk fagavdeling i etaten, Pål Granberg, som er ansvarlig for å gjennomføre tilsyn, men han ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2.

– Har kommunen gjort målinger av grenseverdiene for støv og støy i Malerhaugveien?

– Der viser vi til kommunelegen, sier Bermann.

I tre uker har TV 2 forsøkt å få til et intervju med bydelsoverlege Simen Ravlo, men det har ikke latt seg gjøre. I en e-post skriver han imidlertid at han ikke kjenner til at slike målinger er gjort.

Redd for at liv går tapt

Vera Holt, som bor på Ensjø, har stått i spissen for kampen beboerne har kjempet for å få noen til å ta ansvar.

BEKYMRET: Vera Holt har i lang tid uttrykt sin bekymring for situasjonen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg håper jeg tar feil, men jeg er jo redd for at noen skal miste livet før noen tar ansvar og gjør noe med dette, sier hun.

Hun tenker spesielt på de mange barna som bor i området. På vei til skole og barnehage må de gå mellom lastebiler, gravemaskiner og kraner som flytter på betongelementer.

– Jeg får helt vondt inni meg når jeg ser det, sier Holt.

Etter at TV 2 først fortalte om de potensielt farlige forholdene i Malerhaugveien, tar nå politikerne på rådhuset i Oslo grep.

– Jeg ble kjent med denne saken da TV 2 fortalte om det, og det er klart at man her ikke har gjort en god nok jobb, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Bermann i Plan- og bygningsetaten tar kritikken til seg.

– Ja, jeg kan si at vi her kunne ha gjort en bedre jobb. Og vi vil gjøre en bedre jobb fremover, sier han.

Ber om ekstra tilsyn

Byråden gir nå klar beskjed til etaten med tilsynsmyndighet om å gjennomføre tilsyn for å avdekke regelbrudd.

– I dette tilfellet har jeg bedt Plan- og bygningsetaten om å gjennomføre ekstra tilsyn. Det er det vi kan gjøre når ting ikke er som det burde være, sier Marcussen.

KLAR BESKJED: Hanna Marcussen, byråd i Oslo for byutvikling. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

På spørsmål om hva direktøren i Plan- og bygningsetaten tenker om at det må et politisk pålegg til før tilsyn blir gjennomført, sliter han med å finne de rette ordene.

– Nei, hva skal jeg synes om det?

– Det burde jo ikke være nødvendig?

– Nei, det burde det ikke, sier Bermann.

– Fantastisk!

Utbyggingen av Malerhaugveien er bare ett av mange eksempler i hovedstaden. Oslo vokser med rekordfart. Hvert år de siste 10 til 15 årene har 3-4000 nye boliger blitt oppført hver år.

I rekordåret 2021 er rundt 5000 boliger under oppføring.

– Det er positivt at Oslo vokser, men så er det åpenbart også utfordringer med det, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Det tydelige signalet fra rådhuset er en lettelse for beboerne i Malerhaugveien. Nå håper de også at andre i Oslo slipper de belastningene de har opplevd i byggeprosjektene i årene som kommer.

– Det er helt fantastisk! Nå gleder vi oss til å se at det kommer til å skje noe, sier beboer Vera Holt.