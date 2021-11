Vil få flere jenter til å spille innebandy: – Det er verdens beste idrett!

Innebandyen sliter med å rekruttere nok jentespillere, og klubbene er bekymret for fremtiden. Derfor har syv østlandsklubber nå gått sammen for å prøve å snu den negative utviklingen.

– Innebandy er bare en helt fantastisk idrett! Alle burde prøve innebandy, mener Vilma Maxwell Grasli.

Hun er en av over 100 jenter som har funnet veien til Ekeberghallen, for å delta på en innebandysamling for, av og med jenter.

Syv ulike østlandsklubber står bak arrangementet, som har som mål å rektrutere, inspirere og engasjere unge innebandyjenter.

12 år gamle Vilma er på samlingen for å få nye venner og være sammen med andre jenter som liker innebandy. Øynene hennes lyser når hun snakker om idretten hun elsker.

GØY: Vilma Maxwell Grasli (12) har spilt innebandy i 3 år, og synes det er det gøyeste i verden. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Første gang jeg prøvde innebandy løp jeg rett hjem og bare: « Mamma, Mamma, dette er det jeg har drømt om hele livet! Dette MÅ jeg gjøre.» Det var bare så gøy!

– Og så fikk du lov til å begynne?

– Ja, så klart.

Laget ble lagt ned

Tiril Seim-Grønn mener i likhet med Vilma at innebandy er noe av det gøyeste som finnes. Hun synes at det er veldig bra at klubbene har arrangert en egen samling for jenter.

– Jeg tror det er mange jenter som ikke vet hvor gøy innebandy er, så da er det veldig bra at de kan komme hit og få prøve, og så vil kanskje flere begynne å spille.

Også Nanna Mardoff Godeng håper samlingen kan bidra til at flere jenter vil begynne å spille innebandy. For bare noen uker siden ble laget hennes lagt ned fordi de ikke var nok spillere igjen.

JENTER ELSKER INNEBANDY: I alle fall om vi skal tro budskapet på jentenes t-skjorter. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV2
GOD STEMNING: Det var ingen tvil om at arrangementet slo an hos deltakerne. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2
VIKTIG Å KONSE: Tiril Seim-Grønn er konsentrert når hun prøver seg på et skudd på mål. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Vi var 15 stykker, men så plutselig bare forsvant en etter en. Og nå er vi bare to igjen. Så da ble laget lagt ned.

– Hva gjør du på nå da?

– Ingenting. Venter bare på at flere skal komme tilbake, så det kan starte opp igjen.

NYE VENNER: Nanna Mardoff Godeng (12, t.v.) og Maja Johanne Kværnerud ble venner på en tilsvarende samling i høstferien. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Det er ikke så mange sånne mennesker

Men selv om det er dårlig med spillere på laget foreløpig, har samlingene allerede ført med seg noe positivt for Nanna. Hun har nemlig fått en ny venn.

– Vi møttes på jentecamp i høstferien, og så begynte vi bare å snakke sammen. Og nå er vi venner, forteller Maja Johanne Kværnerud.

Selv om de bor over en time unna hverandre og snakker mest på mobilen, er de begge to veldig glade for å fått en venn som deler innebandyinteressen.

– Det er veldig gøy fordi det er liksom ikke så mange sånne mennesker som elsker innebandy, som er jenter, sier Maja og mottar nikkende bekreftelse fra Nanna.

Elitespillerne engasjerer seg

Arrangørene hadde også fått med seg kvinnelige eliteseriespillere som stilte opp som instruktører på samlingen, til stor glede for de unge innebandyentusiastene.

– Dette er for det første kjempegøy, og for det andre kjempeviktig, sier eliteseriespiller Sandra Craig.

FORBILDE: Elitespiller Sandra Craig stilte gladelig opp som instruktør, og er et forbilde for de unge jentene. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Tunet-backen er tydelig engasjert i problemstillingen, og nølte derfor ikke da hun ble spurt om å stille opp som instruktør.

– Dessverre er det sånn at mange jentespillere ikke har et lag å spille på, og flere må spille på guttelag. Derfor trenger vi et løft i jente-innebandyen. Idrett er ikke bare for ett kjønn, det er for begge kjønn. Og da er det viktig at det synes på alle arenaer og i alle idretter.

Det er 12 år gamle Vilma helt enig i. Og til slutt har hun en klar oppfordring til alle som har lyst til å begynne med en idrett:

– I stedet for fotball, prøv innebandy!