Flymotorer forsvinner fra Sør-Norge – frykter skremmende trend

Fredag 27. august oppdaget en flytekniker at en motor var forsvunnet fra et fly i Elverum. Han skulle vedlikeholde et av flyene inne i hangaren til Elverum flyklubb, og ble oppmerksom på at et av flyene manglet motor.

Flyteknikeren kontaktet Pål Vindfallet, som er teknisk ansvarlig og nestleder i Innlandet flyklubb og flyskole. Vindfallet ble sjokkert over synet som møtte ham.

– Det var ingen tvil om at motoren var borte, og det så nesten ut som vi hadde gjort det selv.

Dette er en Rotx 912-motor. Nøyaktig lik den som ble stjålet i Elverum Foto: Pål Vindfallet

Ingenting var skadet og flymotoren var plukket pent fra flyet. Et teppe var lagt over og en bøtte med olje og skruer lå under.

– Det er åpenbart profesjonelle tyver som har vært her, mener Vindfallet.

– De har tatt seg bryet til å skru fra hverandre hver eneste lille del og ikke brukt avbiter på noen ting.

Vindfallet tipper tyvene har brukt flere timer på å utføre tyveriet. I tillegg er han sikker på at de har vært flere.

– Du har ikke sjans til å bære denne alene, sier han. Motoren i seg selv veier over hundre kilo.

Store verdier borte

I skogen like ved hangaren, der flyet sto, fant medlemmer i flyklubben hjulspor.

– Vi tror de har kommet seg hit med bil, sier Stig Børrestuen, som er operativ leder i Elverum flyklubb.

Politiet har vært på stedet, sikret fingeravtrykk og tatt åstedsundersøkelser. Fortsatt er de ikke på sporet av hvem gjerningspersonene kan være.

Selve motoren har en verdi på ca. 250.000 kroner. Med alt av utstyr og reparering som trengs blir tapet på godt over 500.000 kroner.

Se mer om saken i Åsted Norge, mandag på TV 2 Play.

Flere tilfeller

Elverum flyklubb er ikke de eneste som har vært utsatt for flymotor-tyveri de siste årene. Syv flymotorer har forsvunnet på tre år. To fra Spydeberg, to fra Holmestrand, to fra Kløfta og nå også én fra Elverum.

Politijurist Vibeke Stopl Ekeland bekrefter at politiet nå jobber med å se om det finnes en sammenheng.

– Min teori og min mistanke er at de her motorene havner i Øst- Europa, sier Haukelien. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

Thomas Hauklien er den eneste flymotor-leverandøren i Norge som aktivt selger flymotorer av merket Rotax. Han er sikker på at det er en sammenheng mellom tyveriene.

Mistenker bestillingstyverier

Med tanke på hvor profesjonelt utført tyveriene har vært, mistenker Hauklien at dette er bestillingstyverier. En Rotax-motor tror han vil være mest interessant for en som har fått sin egen motor ødelagt, en som har kjøpt et fly etter flyhavari, eller for en som rett og slett vil skaffe seg en flymotor til en billig penger.

Hauklien sitter på mye informasjon om denne typen motor.

– Rotax sine flymotorer i flere varianter blir brukt i militære droner. Både av det amerikanske forsvaret, i Israel, i Tyrkia og i flere andre land. Så det er en populær motor til droneformål. Det er det helt klart, sier Hauklien.

Disse dronene brukes da til alt fra bombetokter til overvåkning.

Samme motor i drone

Denne motortypen blir blant annet brukt i Tyrkia sin drone Bayraktar TB2. Det var på grunn av denne dronen Aserbajdsjan vant krigen mot Armenia i 2020. Armenia hadde ingen mottiltak.

De amerikanske dronene bruker også Rotax-motorer. Foto: Official United States Air Force

Like etterpå sluttet Rotax-fabrikken i Østerrike å levere flymotorene til Tyrkia. Hauklien tror at forhold som dette gjør at det finnes et svart marked.

– Min teori og min mistanke er at disse motorene havner i Øst-Europa. Dette er en enkel ting å stjele, som har en forholdsvis høy markedsverdi og forholdsvis liten sjanse for å bli tatt, sier Hauklien.

Han mener det er et lett mål og lette penger å tjene for de som stjeler.

Skaper usikkerhet

Vindfallet syns det er leit at en flyklubb blir utsatt for tyveri som dette.

– Det skaper mye usikkerhet i miljøet, forteller han og legger til at det ikke er noe særlig hyggelig når folk har tuklet på flymaskiner.

– Det kan være direkte farlig.

Å få reparert flyet og skaffet en ny motor tror han vil ta flere måneder.

– Det er nok ikke oppe i lufta igjen før tidligst i januar.

Nå håper han at etterforskningen vil sørge for at gjerningspersonene blir tatt og stoppet.

Rotax-leverandøren frykter at dette bare er starten på en tyveri-trend.