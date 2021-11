Dette er fremtidens operasjonsstue

For 25 år siden ble Intervensjonssenteret på Rikshospitalet opprettet for å sikre utvikling av norsk helsevesen, i samsvar med teknologien.

FØRSTE BESØK: Helseministeren la sitt første sykehusbesøk til Intervensjonssenteret på Rikshospitalet . Foto: Kristin Grønning / TV 2

Denne uken åpent helseminister Ingvild Kjerkol, på sitt første sykehusbesøk som helseminister, en splitter ny operasjonsstue med banebrytende teknologi.

Her skal for eksempel barnehjerte-operasjoner planlegges gjennom VR-briller.

Mange millioner

Intervensjonssenteret er en svært påkostet avdeling på sykehuset med teknologisk utstyr i verdensklasse.

Avdelingsleder Erik Fosse viser helseministeren og TV 2 de syv ulike operasjonsrommene.

– Det utstyret vi ser på nå koster til sammen nesten 30 millioner, og bygget er spesialbygd og koster kanskje 50 millioner å innrede i tillegg, sier Fosse.

KOSTBART: Roboter og maskiner på denne avdelingen koster mange millioner. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er sånn som disse rommene fremtidens behandlingsrom vil se ut.

Rommene på avdelingen inneholder roboter og maskiner som kan gi avanserte og detaljerte bildematerialer.

Bildematerialene skal brukes i planlegging av operasjoner for å finne ut hva som skal til, men også under operasjonen for å se til at det gikk bra.

– Det er en infrastruktur som gjør det mulig å møte de gode krefter vi har i våre offentlige sykehus sammen med en villig industri til å være med å utvikle fremtidens løsninger for pasientene. Dette er veldig bra, dette er spissen, sier en imponert helseminister.

3D-HJERTET: Slik ser det ut når kirurgene ser på hjertet gjennom vr-brillene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hjerteoperasjon gjennom VR-briller

Et av operasjonsrommene er utstyrt med VR-briller som gjør det mulig å analysere et hjertet fra et helt annet sted i landet.

– Vi bruker hologram, egentlig utstyrt for spillteknologi. Der har vi lagt inn en MR-undersøkelse av et barnehjerte med medfødt hjertefeil, sier Fosse.

Pasienten med hjertefeil befinner seg i Tromsø, men gjennom 3D-mensjonale bilder får kirurgene, både i Oslo og i Tromsø, se hjertet og kan sammen komme fram til riktig avgjørelse i en operasjon.

VR: Gjennom 3D-bilder og VR-teknologi kan kirurgene teste ut operasjonen på et virtuelt hjerte fra hver sin by. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kostnadseffektivt på sikt

I et annet operasjonsrom på avdelingen pågår det en fysisk operasjon. Denne pasienten skulle gjennomgått en stor åpen leveroperasjon, men på Interaksjonssenteret kan legene utføre en betydelig mer skånsom operasjon for å fjerne svulsten.

Fosse mener det vil bety mye for framtidens kostnader på sykehuset.

SKÅNSOM BEHANDLING: Her ligger en pasient på operasjonsbordet for å fjerne en svulst, Med nye teknologi kan det gjøres uten omfattende inngrep for å skåne pasienten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi er på vei mot det vi kaller presisjonsmedisin. Det vil si at vi kan skreddersy behandlingen for den enkelte pasient. Det blir billigere fordi da blir antagelig pasienten raskere frisk, sier han.

Han forteller at behandlingen og utstyret er svært kostbar.

– Men gevinsten tas ut i at pasienten blir fort frisk, klarer seg hjemme uten helsevesenet, kanskje klarer seg selv.

Kjerkol mener dette vil bety mye for pasientene.

– Det her er en spiss og en front vi er veldig stolte av.