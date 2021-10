Kjøper ikke Solskjærs boksemetafor: – De så ut som mannekenger

– Det føltes som vi var en bokser som ble slått svimmel og var ferdige etter bare fire minutter, sier Ole Gunnar Solskjær om det ydmykende Liverpool-nederlaget, hvor erkerivalen ledet 2-0 før 14 minutter var spilt.

Fredag møtte Solskjær pressen for første gang i en uke som har vært preget av negative overskrifter. Lørdag møter Manchester United Tottenham i London, en kamp som av mange beskrives som en skjebnekamp for en hardt presset Kristiansunder.

Manchester United-manageren mener at de røde djevlene ble paniske og overmodige etter at de havnet under mot rivalen fra Merseyside søndag.

– Vi følte oss som boksere som ble slått ned i første runde. Vi hadde sjansen til å score først, men vi slapp inn mål. Vi ønsket å rette det opp, og da ble vi for åpne og paniske mot et godt lag, sa Solskjær om kampen de tapte hele 0-5.

Så fulgte nordmannen opp med en en referanse til den britiske tungvektsmesteren Tyson Fury, som forsvarte tungvektstittelen 10. oktober mot Deontay Wilder, selv om han havnet i kanvasen flere ganger.

– Tyson Fury blir også slått ut noen ganger. Det er oppsiktsvekkende hvor rolig han er på gulvet. Han teller til seks, sju, åtte, og så reiser seg og er klar igjen. Kanskje vi reiste oss for tidlig, sier Solskjær, som mente de heller burde vært roligere og samlet seg etter Liverpools første mål.

KNOCKOUT: Tyson Fury forsvarte tungvektstittelen mot Deontay Wilder. Foto: Robyn Beck

Kjøper det ikke

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er uenig med Solskjær.

– Den boksemetaforen kjøper jeg ikke i det hele tatt. Det jeg sitter igjen med av Manchester Uniteds innsats mot Liverpool, er ikke at de var for raske på beina og prøvde å snu det så fort som mulig. Det var en gjeng som bare døde for hvert minutt som gikk av den fotballkampen, og til slutt sto de som sånne mannekenger på trening.

– Hadde Liverpool giddet, kunne de scoret tosifret. Det var ikke et Manchester-lag som fightet og ikke ga opp. På 0-2 ble det bare verre. De sluknet for hver eneste baklengsscoring, og det taktiske i den kampen var rystende å se.

– Han taklet det bra

TV 2s fotballekspert Trevor Morley synes imidlertid Solskjær kom godt fra fredagens pressekonferanse.

– Det var godt poeng det med Tyson Fury. Når han blir slått ned, bruker han den tiden han trenger og kommer seg opp før han så slår tilbake, noe han gjorde mot Wilder. Når Wilder havnet under, ble han skjelven og klarte ikke å samle seg. Litt som Manchester United mot Liverpool. De var nok for ivrige etter å slå tilbake kjapt, mener den tidligere Manchester City-spissen.

Manchester United ligger på sjuendeplass i Premier League etter ni runder, og har åtte poeng opp til serieleder Chelsea før helgens runde.

– Det var et godt intervju. Det er ikke lett å komme inn på den pressekonferansen der i dag under det presset Solskjær har nå. Han taklet det bra. Han har også vært gjennom dette før, og har en sjanse til å snu den vonde trenden, sier Morley.

