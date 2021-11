Det norske bilmarkedet er inne i store endringer. Mye handler om overgangen til elektriske biler. Samtidig har flere nye bilmerker etablert seg i vårt marked det siste året.

En av dem som har kommet til Norge i 2021 er BYD. I sommer startet de lanseringen av den elektriske SUV-en Tang. De gikk da ut med ambisiøse salgsmål. Nå opplyser importøren at BYD allerede har solgt over 1.000 eksemplarer av sin første modell i Norge.

­Mer enn 350 kunder har fått sin nye bil og tilbakemeldingene er enestående, opplyser importøren i en pressemelding.

Imponerende høyt tall

Der mange konkurrenter sliter med å få nok biler til å dekke etterspørselen, later det ikke til at BYD-kundene risikerer ventelister.

Importøren har tidligere gått ut med at de vil få 1.500 biler til landet i løpet av inneværende år. At de har solgt hele 1.000 av disse allerede, er et imponerende høyt tall.

– ­Vi snakker tross alt om et nytt bilmerke som nok er ukjent for veldig mange av oss. Tang er også en bil til 6000.000 kroner, det er jo ikke akkurat småpenger, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Alle merkene var teipet over – men Tord lot seg ikke lure

Når vinteren kommer, vil det rulle mange eksemplarer av denne bilen på norske veier.

Stor SUV

– Hva er det da som gjør at den selger så godt, tror du?

– BYD kommer her med en bil som trykker på mange riktige knapper hos norske kjøpere. De har også fordelen av å ha en godt innarbeidet importør som fra før har merker som Suzuki og Isuzu. Forhandlernettet er omfattende og er det tydelig at de 43 forhandlerne har gjort en god jobb med å gjøre bilene kjent for kundene, sier Møller Johnsen.

BYD Tang er 4,87 meter lang, dermed kvalifiserer den til betegnelsen «stor SUV». Bilen leveres med firehjulstrekk og sju seter. Batteripakken kalt Blade har 86,4 kWt kapasitet og rekkeviddefra 400 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Den kan hurtiglades med inntil 110 kW, under ideelle forhold. Tang kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for taklast, noe mange nordmenn er opptatt av. 0-100 km/t går unna på 4,6 sekunder.

Nio selger batteriene for seg selv – hvis du ønsker det

BYD leverer en solid pakke til 599.000 kroner, her er det aller meste inkludert.

Mye bil for pengene

Startprisen er på 599.000 kroner. Inkludert i den prisen er en omfattende utstyrspakke.

Vi i Broom har akkurat testet BYD Tang. Her er noe av det vi skriver i konklusjonen:

Skal du ha mye bil for pengene, er det liten tvil om at BYD Tang stiller høyt. Du får mer krefter, større bagasjerom, bedre ytelser, to ekstra seter og mer utstyr – til en lavere pris enn for eksempel Audi e-tron og Mercedes EQC.

Det skal bli spennende å se hvordan BYD blir mottatt. Men vi blir overrasket om ikke den norske importøren må få inn flere enn de 1.500 bilene som er bestilt foreløpig. Før, snarere enn senere – for denne totalpakken er gunstig.

Klikk her for å lese hele testen vår av BYD Tang

Video: Bli med og se nærmere på BYD Tang