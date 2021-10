Stovner-skytingen: Mann varetektsfengslet

Mannen, som er i 20-årene, samtykket fengslingen, opplyser politiet i Oslo i en pressemelding.

Mannen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Han har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffeskyld i henhold til siktelsen, opplyser politiet.

Fengslingen er begrunnet med bevisforspillelsesfare. Han er underlagt brev og besøksforbud i hele perioden. De to første ukene er mannen undergitt isolasjon og medieforbud.

Det var torsdag ettermiddag at mannen meldte seg for politiet etter at han ble internasjonale etterlyst. Mannen er kjent for politiet fra før.

Mandag ble en ung mann skutt i magen ved Stovner Senter i 21-senter. Gjerningspersonen stakk fra stedet.

Den unge mannen er utenfor livsfare. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede og den fornærmede.

Det har vært flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden. Hendelsen på Stovner er den siste i rekken.