Lar seg forbløffe over hva som googles mest om dem i Norge

Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold er begge i den ypperste verdenselite i skiskyting.

Men for den jevne nordmann er det ikke akkurat treffprosent på stående skyting eller intervalltrening som engasjerer mest når det søkes etter informasjon om jentene på nettet.

– Mannen i gata lurer på vekt. Hvis du ser hva som er googlet mest om oss to, så er det vekt, sier Tiril Eckhoff.

– Det er hemmelig, sier Landmark Tandrevold.

– Tror dere at det er mest unge jenter som googler det?

HADDE STRENG MAMMA: Tiril Eckhoff forteller om årene på videregående. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Sikkert. Men jeg tipper du også kanskje har googlet det? spør Eckhoff.

Hadde knallhard mamma

TV 2 intervjuer jentene dagen etter at Maren Lundby har annonsert at hun trekker seg fra OL i Beijing til vinteren, på grunn av problemer med å innfri de knallharde vektkravene i hoppsporten.

Den siste tida har også en rekke langrennsprofiler uttalt seg om vekt, spiseforstyrrelser og hvor langt man kan tyne kroppen uten at det bikker over i det helsefarlige.

Temaet engasjerer sterkt også for Eckhoff og Tandrevold.

– Vekt er en faktor i mange idretter, og du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det har mye å si når du er utholdenhetsutøver også, sier Eckhoff.

– Men det handler om måten det blir pratet må, om måten man kanskje prøver å justere vekt eller gjøre noe annerledes uten å ha kunnskap nok til å gjøre det på en forsvarlig måte, hvis det er noe man føler man må gjøre, sier Landmark Tandrevold.

Eckhoff er takknemlig for at hun hadde solide mennesker rundt seg i oppveksten, ikke minst i perioden rundt videregående skole.

– Jeg har vært veldig heldig, sånn sett. Jeg hadde ikke så mye fokus på det, men da jeg kom på videregående var det tendenser der også. Vi drev med mange forskjellige idretter, og jeg hadde heldigvis en mor som var knallhard og sto på sitt. Det har jeg vært veldig takknemlig for i ettertid, for at jeg har fått lov til å utvikle meg og få drive med toppidrett, og samtidig ha en helt sunn og frisk kropp. Jeg har ingen skader eller noe slikt knyttet til det (slanking), sier 31-åringen.

Ingrid Landmark Tandrevold påpeker også at fokuset på vekt fikk økt oppmerksomhet på videregående skole.

– Fram til videregående var jeg helt «happy, go, lucky», liksom. Det at det ikke var så mye sosiale medier, det var i hvert fall ikke den store greia da, det tipper jeg var veldig bra. For på videregående ble det jo et større fokus på det enn tidligere. Men jeg er også veldig takknemlig for de jeg har hatt rundt meg, for jeg ser jo at med det konkurranseinstinktet og den toppidrettsmentaliteten som finnes hos en del, så kan man fort havne på feil kjør. Særlig hvis man ikke har flinke og kunnskapsrike folk rundt seg som kan hjelpe, sier hun.

FRYKTER MANGE SLANKER SEG UTEN KUNNSKAP: Ingrid Landmark Tandrevold er opptatt av at særlig unge jenter som gjennomgår store hormonelle forandringer må være ytterst forsiktig med å presse ned vekta. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Feil fokus

Skiskytterduoen er enige om at Maren Lundby er et stort forbilde som våget å sette ord på noe mange opplever som tabu.

– Hvorfor er det så vanskelig å snakke om?

– Ja, da ble det stille, sier Eckhoff etter et opphold på noen sekunder der ingen av jentene vil ta ordet.

– Det er vanskelig å snakke om vekt fordi det er lett å tråkke feil, lett å bli misforestått, lett å bli feilsitert. Det er lett at et sitat blir brukt mot deg. Uansett hva man sier kan det bli feil, mener Tandrevold.

Før Eckhoff overtar:

– Jeg blir engasjert, for jeg synes ofte vekt blir feil fokus. Det er så mye innen toppidrett som handler om utvikling og ferdigheter. Det er så mye mer til toppidrett enn den vekta, og så tror jeg det av og til får mer fokus enn det fortjener. Særlig i media.

STÅR OVER OL: Maren Lundby ville ikke la OL-satsingen gå på bekostning av egen helse. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det som er kult med Maren, er når hun sier hun ikke kan gå ned i vekt på en forsvarlig måte. Hun går ut med det og forteller realiteten, at toppidrett ikke alltid er lett, sier Eckhoff.

Sårbar periode

Tandrevold understreker viktigheten av å skille mellom toppidrett og unge talenter som ennå ikke har slått gjennom.

– Hvis du ser en toppidrettsutøver på 30 år, som har drevet toppidrett og trent hardt over mange år, har vedkommende gjerne lav fettprosent som er resultatet av mange års trening. Men hvis du som far til en ung jente, kanskje uten mye kunnskap om kosthold eller kvinnelig helse, sier til datteren din: «du bør gå ned litt i vekt». Så er kanskje personen i puberteten, og dersom man prøver å gå ned i vekt da, går du imot alt hva kroppen ønsker seg. Det er vi opptatt av. Vi brenner for dette med sammensetningen av den kvinnelige kroppen, sier Tandrevold.

– Vi er ikke så enkle som gutter, vi har noen andre hormoner. Det er ikke så enkelt å gå ned i vekt, og det er ofte ikke så gunstig eller bra. Du kan få osteoporose og bli benskjør, og det er ikke fett å få det når du er 30, sier Eckhoff.

Og legger til:

– Det du gjør i tidlig alder, kanskje uten den kunnskapen og oppfølgingen du burde ha, det kan påvirke deg i veldig lang tid og ødelegge for veldig mye i framtida. Da er det synd at det sitter unge jenter og leser ting, og ser folk de tenker er forbilder for dem, og så ødelegger man for egen framtid og kropp.