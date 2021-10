Får 3,5 års fengsel for ran og overfall i Osen-saken: – Skuffet

Også tredjemann i Osen-saken er nå dømt for ran, men voldsofrene mener dommen er altfor lav.

I april kunne TV 2 fortelle at en tredje mann i ble pågrepet på Island og siktet for de grovt ran mot den kjente kunstsamleren Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

Dette er broren til en av de to som allerede er dømt i saken, og nå har også han fått en dom for voldshendelsene mot de to bergenserne.

Han har nå fått en fengselsdom på tre år og seks måneder. Han må i tillegg betale erstatning på 466 612 kroner til Slengesol, og 61 454 kroner til Osen.

– Private straffesaker overlever ikke i Norge, sier mannens forsvarer, Øivind Sterri til TV 2.

VOLDSOFRE: Petter Slengesol og Reidar Osen under tingrettssaken, høsten 2020.. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Selvfølgelig er jeg skuffet

Selv reagerer Reidar Osen med avsky på dommen. Han mener alle de tre mennene i saken burde vært tiltalt for kidnapping, frihetsberøvelse og organisert kriminalitet.

Det ville i så fall ført til strengere dom.

– Selvfølgelig er jeg skuffet. Tre år og seks måneder er altfor lav straff, og det er påtaleseksjonen sin skyld at det ikke er tatt ut strengere tiltale. Dette er en skam for Vest politidistrikt, sier Osen.

Han mener det er en hån mot ham og Slengesol at den tredje gjerningsmannen kun skal dømmes til 3,5 års fengsel for å ha «ødelagt livet deres de siste seks årene».

TV 2 har forelagt kritikken for politiadvokat Jørgen Henriksen, som sier han ikke vil kommentere at Osen mener straffen er for lav.

Om selve dommen sier politiadvokaten følgende:

– Jeg har fått skumlest tingrettens straffebegrunnelse og ved første øyekast fremstår den å være grundig og fornuftig med tanke på de omstendigheter som skal vektlegges både i skjerpende og i formildende retning. Ut over dette vil det til syvende og sist være opp til statsadvokaten å bestemme hvordan påtalemyndigheten endelig skal forholde seg til dommen, sier Henriksen.

SVARER: Politiadvokat Jørgen Henriksen kommenterer dommen, men vil ikke kommentere kritikken om tiltalepunktene. Foto: Bjørnar Morønning / Ntb /pool

To menn allerede dømt

Det var i desember 2015 at Reidar Osen ble brutalt overfalt i Bergen sentrum. I 2019 ble saken satt i sammenheng med bortføringen av Petter Slengesol.

– Jeg er overlykkelig og ser at dette nå går veien, jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Reidar Osen til TV 2 etter pågripelsen.

Tidligere har to menn blitt dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

En frifunnet

En 32 år gammel polsk mann frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel.

32-åringens bror har vært etterlyst i saken, men ble altså i april pågrepet på Island.