Ronaldo stemples som et stort problem: – Han er lat

Se Tottenham - Manchester United lørdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Ole Gunnar Solskjær er i hardt vær, og etter stortapet mot Liverpool har flere ropt høyt at kristiansunderen må sparkes som Manchester United-manager.

Se hva Trevor Morley mener om Cristiano Ronaldo i videovinduet øverst!

En mann som har måtte tåle kritikk den siste tiden er Cristiano Ronaldo. Klubblegenden har scoret seks mål på ni kamper i høst etter returen til Old Trafford, men det har blitt stilt spørsmål om han bidrar nok for laget.

– Han er et stort problem. Han er kongen av å score mål, men nå spiller han for et United-lag som sliter. Og når han spiller for et lag som sliter, er han et mareritt for laget. Han jobber ikke for laget, og han er lat.

– Jeg sier ikke at dette er hans feil, for han fortjener å score og spille på det beste laget. Hvis han ikke gjøre det, er han en byrde, legger Morley til.

Kritiserer innsatsen

Mot slutten av overgangsvinduet i august kom Ronaldo til United litt ut av det blå. Manchester City snuste på portugiseren, men de røde kastet seg rundt og fikk kloa i spilleren som herjet for United mellom 2003 og 2009.

– Jeg synes litt synd på Ole som fikk ham inn på dette tidspunktet. Når laget sliter, er ikke Ronaldo mannen du vil ha.

Selv om portugiseren har scoret noen viktige mål, blant annet matchvinnerscoringene mot Villarreal og Atalanta i Champions League, trykker skoen et helt annet sted.

– Defensivt er han ikke bra å ha i laget. Han jobber ikke hardt. United har sluppet inn 15 mål, og det er som å forsvare seg med ti spillere. Jeg respekterer ham, for han har scoret milliarder av mål, men man må ta Ronaldo på det.

– Vil vrake Ronaldo

Trevor Morley mener den tidligere gullballen-vinneren skaper en marerittsituasjon for Solskjær.

– Han kan vrake Ronaldo i morgen, sette inn Cavani og vinne 2-0 etter en slitekamp, men samtidig kan han også starte med Ronaldo og få fire mål fra ham. Men selv ville jeg uten tvil utelatt Ronaldo, sier Morley.

– Supporterne vil kanskje ikke forstå en vraking, men ekspertene vil skjønne hvorfor han gjør det, sier den tidligere West Ham- og Manchester City-spissen.

Solskjær tok Ronaldo i forsvar etter Leicester-tapet tidligere i oktober etter massiv kritikk for at portugiseren ikke presset hardt nok.

– Vi har elleve spillere på banen, som alle har forskjellige roller og ansvarsområder. Vi sender ut et lag som vi virkelig tror kommer til å vinne kampen. Vi vant ikke mot Leicester, så det kommer alltid til å være kritikk.

– Cristiano er en toppspiller og vi vet hva han kan gjøre for oss, og han gjør alt han kan for å hjelpe laget, sa Solskjær til TV 2 den gangen.

– Velsignelse

Positivt for Manchester United er at alle i troppen er klare til den viktige Tottenham-kampen.

Unntaket er Paul Pogba, som ble utvist mot Liverpool. Franskmannen er utestengt i de neste tre Premier League-kampene.

– At Pogba er suspendert er muligens en velsignelse, sier Trevor Morley.

Tidligere denne uken gikk Pogba ut på sosiale medier og stemplet en artikkel fra The Sun som falske nyheter. Avisen skrev at 28-åringen har et surt forhold til Ole Gunnar Solskjær.

– Paul kom til meg og sa hva han publiserte i sosiale medier. Vi er bedre enn det, landet er bedre enn det. Når det er ren løgn, må man stå opp og si noe. Alle meninger og rapporter er greit, men ikke kom med løgn om spillerne eller meg, sa Solskjær på pressekonferansen fredag.