Nikita (20) lå bevistløs i flere minutter etter voldshendelse i Oslo: – Det kunne gått så mye verre

ÅSTED NORGE (TV 2): Nikita Emilie Gjørvad skulle bare en tur til Oslo for å feste på byen. Lite visste hun at hun skulle bli et offer for en stygg voldshendelse og knuste fortenner.

Natt til lørdag 24 juli dro Nikita Emilie Gjørvad og vennene hennes til Oslo. De skulle på byen og feste på baren Ocean.

Fordi Nikita bor et godt stykke utenfor Oslo, hadde hun booket er hotellrom ved Oslo Plaza for å bli over til dagen etterpå.

Etter å ha festet ferdig på byen, var planen å dra tilbake på hotellet for å ha nach.

– Vi stod utenfor hotellet og skulle bare ta en røyk, og så skjedde det som skjedde, sier Nikita til Åsted Norge.

– Jeg la fra meg mobilen, og fant senere ut av den var borte. Det var noen som hadde tatt den, sier hun.

Det var nettopp det som skulle bli roten til voldshendelsen.

– Eskalerte fullstendig

Nikita gikk bort til noen gutter som hun beskyldte for å ha tatt telefonen hennes. Det viste seg imidlertid at det ikke var de som hadde tatt telefonen hennes.

– Da er det en person som tar kvelertak på meg. Heldigvis kommer vennen min og får tatt bort grepet, men da eskalerte det fullstendig, sier hun.

På kun få sekunder blir det håndgemeng mellom flere personer.

LÅ BEVISSTLØS: Nikita Emilie Gjørvad var ikke klar over at hun lå bevisstløs på bakken så lenge. Foto: Brento Otranto

– På et tidspunkt ligger jeg bare på bakken. Det gikk veldig, veldig fort. Jeg visste ikke at jeg var bevisstløs så lenge. Jeg trodde jeg var bevistløst i fem sekunder, men dette er mye mer enn fem sekunder, sier hun mens hun ser videoovervåkningen fra den kvelden.

Saken ble henlagt

I nesten fire minutter ligger hun på bakken mens vennene hjelper henne og ringer politiet. Kort tid senere kommer politiet på stedet.

– De var veldig ordentlige og forstod situasjonen. De spurte om jeg ville anmelde saken, og det ønsket jeg. Det er ikke greit at noe sånt skjer.

Til tross for at Nikita anmeldte saken, ble den på et senere tidspunkt henlagt av politiet på grunnlag av at de ikke klarte å identifisere gjerningspersonen.

– Vær så snill og anmeld

Nikita hadde englevakt den kvelden. Hun kom seg unna med to knuste fortenner.

– Det kunne gått så mye verre, sier hun.

Hun råder alle som blir utsatt for liknende hendelser til å anmelde saken hos politiet.

– Vær så snill og anmeld. Det kan være de samme folka som gjør dette. Det kan være noen som har rusa seg for mye eller som bare blir veldig aggressive. Jeg anbefaler absolutt alle å anmelde med en gang, sånn at de folka som oppfører seg sånn blir tatt.

– Er det noe du kunne gjort annerledes da du fant ut at telefonen din var stjålet?

– Jeg kunne latt det ligge og gått og lagt meg. Man forventer jo ikke at noe sånt skal skje. Men jeg vil jo stå opp for meg selv også, sier hun og fortsetter:

– Jeg kunne kanskje ringt politiet med en gang før det rakk å eskalere seg. Men man er jo redd for at det ikke er en stor nok sak for politiet. Samtidig tenker jeg at det er bedre å bare gjøre det – å være sikker. For det kan jo eskalere.

Viktig å oppklare disse sakene

Oslo politidistrikt sier til Åsted Norge at denne type saker, hvor det er utøvd vold i det offentlige rom på nattestid, er saker som anses som alvorlig og er prioritert hos politiet.

– Hendelsen fikk også store konsekvenser for fornærmede, som både ble slått bevisstløs og ble påført en tannskade. Det skal være trygt å gå i Oslos gater på kveld- og nattestid, derfor er det viktig for politiet å få oppklart saker som denne, opplyser de videre.

Politiet ønsker at personer som har opplysninger som kan belyse saken kontakter Åsted Norge.