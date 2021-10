Starter oppløsningen av Troms og Finnmark: – Nå skal de to fylkene gjenoppstå

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne fredag melde at kommunalminister Bjørn Arild Gram har sendt brev til Troms og Finnmark for å starte prosessen med å løse opp det fylket.

– Vi klarte det!

Trygve Slagsvold Vedum åpnet sin tale til landsstyret fredag med å feire at partiet nå er i regjering.

Han kom i samme tale med gode nyheter til de som er ivrig etter å oppløse Viken og Troms og Finnmark.

Tilbake til gamle fylker

Han kunne røpe at kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) har sendt brev til Troms og Finnmark for å starte prosessen for å oppløse fylke.

– Gram har sendt et brev til Troms og Finnmark hvor det står rett ut at nå skal de to fylkene gjenoppstå, sa Vedum.

I brevet skriver Gram at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget til Troms og Finnmark, som har bedt om å oppløses.

Det er ikke satt et tidspunkt for når saken skal sendes til Stortinget, men Gram skriver i brevet at regjeringen «om kort tid» skal gi informasjon om hvordan arbeidet med tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner legges opp.

– Vi skal starte prosessen nå, og nå skal regjeringen spille på lag. Ikke den overkjøringa og tvangstenkingen som var ved det forrige regimet, sa Sp-lederen i talen.

Landsstyremøte

Landsstyret til Senterpartiet møtes for første gang siden koronapandemien rammet Norge med restriksjoner.

Dette var også Vedums første tale landsstyret siden partiet tok sete i regjering med 32 representanter som statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Sp-lederen brukte tid på å slå fast at dette ble partiets drømmeregjering – en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi har fått den regjeringen vi ønsket, sa Vedum.

– Og det er en grunn til at det ble regjeringsskifte i høst: Det er vår vekst, konstaterte Sp-lederen.

Hinter om styrket kommuneøkonomi

Finansministeren kom også med antydninger om at de som er opptatt av kommuneøkonomi vil kunne glede seg over endringene på statsbudsjettet som kommer 8.november.

– De vil lese i tilleggsproposisjonen at det vil det være en helt annen politikk for å styrke nærskolen og det lokale sykehjemmet, sa Vedum.

Til TV 2 etter talen innrømmer Vedum at han også kjenner på alvoret som finansminister i en situasjon der strømkostnadene går opp i Sør-Norge, renten skal stige og matvareprisene kan øke, og at elavgiften skal ytterligere ned etter regjeringens endringer på Solberg regjeringens budsjett.

– Elavgiften er en av de tingene vi har varslet i Hurdalsplattformen at vi vil ha ned. Under Høyre og Frp ble det nye rekorder på elavgiften.

Hvor mye avgiften skal ned vil Vedum fortsatt ikke røpe.

– Men det er ingen tvil om hvilken retning vi skal gå på elavgift. Vi ønsker å redusere elavgiften.

Lover lavere skatt for de med lave inntekter

Litt mer konkret er finansministeren om skatteopplegget.

Folk med vanlige og middelsinntekter skal merke at det gjøres grep.

– Det gjelder noen avgiftsgrep, litt lavere inntektsskatt. Noen fradrag kan bli litt bedre. Det kommer også til å bli mindre skatt for de som tjener under 750000, så må de som har de aller høyeste inntektene betal litt mer.

Kjenner på ansvaret

– Er du bekymra for økonomien til norske husholdninger?

– Jeg er ikke bekymra på den måten. Jeg kjenner på ansvaret. Renta vil nok gå litt opp, men jeg vil ikke gjøre noe som gjør at renta går enda mer opp, sier Vedum.

Han sier han vil føre en ansvarlig økonomisk politikk.

– Det kan høres kjedelig ut, men det handler om småbarnsfamilier som kanskje har tre millioner i gjeld og som vil merke det om renta går for raskt opp, sier Vedum og legger til:

– Så må vi gjøre skatte- og avgiftsgrep som spesielt treffer de med mye gjeld. For eksempel småbarnsfamilier i etableringsfasen, sier finansministeren.