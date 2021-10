Klimastunt før toppmøte: – Det luktet litt i bilen

BRUSSEL (TV 2): Benjamin Strandquist kjørte en kasse med død fisk gjennom halve Europa for å bevise at norsk fisk kan transporteres med elbil. Sur fiskelukt i bilen ble belønnet med liflig stekelukt på uterestaurant.

– Hvor mye har det luktet?

– Det luktet litt i starten, men det viste seg at det bare var en gammel lukt fra terminalområdet der vi hentet fisken. Så vi dro et lettelsens sukk da den lukta ga seg etterhvert, sier Strandquist, seniorrådgiver i Bellona.

Samles til toppmøte

Søndag starter COP26 i Glasgow. På klimatoppmøtet skal verdens ledere bli enige om hvordan temperaturøkningen på jorda skal begrenses til to grader.

Bellona kjører elbil til toppmøtet. Miljøorganisasjonen ville bevise at norsk fisk kan transporteres til Europa med elektriske biler.

– Vi har for første gang transportert laks med nullutslipp fra Norge til det europeiske markedet. Den må bane vei for mange flere selvfølgelig, sier Strandquist.

NULL UTSLIPP: Den norske laksen som ble fraktet uten utslipp fra Norge til Brussel, havnet på restauranten Nordzee. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Mangler ladere og lastebiler

I fjor eksporterte Norge 1,7 millioner tonn sjømat til EU. Fisk og annen sjømat for 69 milliarder kroner ble stort sett lastet opp på lastebiler, som går på diesel.

– Finnes det el-lastebiler som kan frakte den norske fisken?

– Vi ser at det skjer ting, men det skjer veldig sakte. Utslipp fra transport er en veldig stor del av EUs klimautslipp, så det haster å få dette på plass.

TRANSPORT: Selv om laksen kan være produsert for å skåne miljøet, så er transporten av norsk fisk til kontinentet langt i fra bærekraftig, mener Bellona. Foto: Santiago Vergara S.

Stranquist har kjørt Tesla i tre dager for å komme fra Oslo til Brussel, uten å ha problemer med lading. For el-lastebiler ville det vært et problem.

– Død laks er travel

Fisken fra bagasjerommet løftes inn på restauranten Nordzee i Brussel. Snart siver det ut liflig stekelukt fra det åpne kjøkkenet.

– Vi er nok litt langt unna el-lastebiler per i dag. Teknologien må utvikles mer før man kan masseprodusere slike lastebiler. Det må etableres ladestasjoner langs hele kjøreruten, noe det ikke finnes i dag, sier EU-rådgiver Janni Ekrem fra Nord-Norges Europakontor.

Det går mye fisk på lastebil fra den nordlige landsdelen til ulike deler av Europa. Hun mener det kan være realistisk å transportere fisk fra Norge til Europa uten utslipp en gang i 2030-årene.

Ekrem peker på at det er mer aktuelt å finne løsninger, der fisk fraktes til kontinentet med hydrogenbåter eller med tog. Problemet med fisk på tog, er at det ikke finnes direkteruter. Flere stopp på veien betyr dårligere kvalitet på fisken.

– Forbrukeren vil ha ferske produkter. Effektivitet er viktig, fordi som man sier, ingen har det mer travelt enn en død laks, sier Ekrem.

Utslipp fra transport står for en firedel av alle utslipp i Europa. EU-kommisjonen har satt som mål å forby salg av nye fossile biler fra 2035.

FISK I BAGASJEN: Bellona kjører elbil til klimatoppmøtet i Glasgow. Med fisk i bagasjen svingte miljøorganisasjonen innom Brussel. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det er opplagt at vi må finne løsninger på transport av varer i Europa. Vi ser at mange bilprodusenter har forpliktet seg til å produsere el-lastebiler. Det er definitivt realistisk at vi klarer dette. Det er noen hindre, men ikke umulig, sier Thomas Neumann fra Avere, en organisasjon som jobber for å fremme elektrisk transport.

Stranquist sier at turen fra Norge har vært i overkant spennende.

– Vi har fått forsikringer om at laksen var pakket etter alle kunstens regler og skulle holde seg i tre dager. Men jeg følte meg ikke trygg før jeg brøt forseilingen i går.