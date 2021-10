Solskjær slår tilbake: – Ren løgn

Ole Gunnar Solskjær har vært under et massivt press den siste uken. På fredagens pressekonferanse slår kristiansunderen tilbake mot det han omtaler som «løgn».

Alles øyne var rettet mot Carrington og Ole Gunnar Solskjærs pressekonferanse fredag formiddag. 48-åringen har vært under etter et enormt press siden Manchester United tapte 0-5 mot Liverpool på Old Trafford søndag. Flere eksperter, journalister og supportere har nærmest krevd nordmannens avgang de siste dagene.

– Jeg har det bra, hvorfor skulle jeg ikke det, smiler Ole Gunnar Solskjær etter pressekonferansens første «hvordan har du det». Men tross smilet, Solskjær innrømmer at det har vært en tøff uke.

– Det har vært en vanskelig uke, selvfølgelig. Vi har måtte håndtere resultatet og prestasjonen mot Liverpool, som vi vet ikke var god nok. Det er noe fotballspillere må håndtere, det er derfor vi driver med dette. Vi må se mot neste kamp og sørge for at man er klar. Vi har hatt en god uke på treningsfeltet, det må jeg si, sier Solskjær.

– Løgn

Nyheter om en garderobe i oppløsning, en Antonio Conte som nærmer seg Manchester United og en Solskjær som er veid og funnet for lett, har florert i britiske og internasjonale medier de siste dagene.

Da TV 2 snakket med United-kaptein Harry Maguire torsdag, gikk midtstopperen langt i å antyde at pressen ofte koker suppe på spiker.

– Jeg vet fra min erfaring i denne klubben at når man taper fotballkamper, så er det alltid rykter rundt hva som skjer i garderoben, men mesteparten av det er ikke sant. Vi er en sterk og samlet garderobe. Vi står sammen om dette og vi går videre sammen, sa Maguire til TV 2.

Nå får han støtte av Ole Gunnar Solskjær, som er krystallklar på hva han mener.

– Jeg tror Arteta sa noe om det vi må håndtere som høyprofilerte managere. Det er noe vi har blitt vant til. Jeg er så fokusert som jeg kan være. Spillere har kommet bort til meg. Jeg leser ikke sosiale medier, men Paul kom til meg og var sint. Vi forventer å bli kritisert. Prestasjonen var ikke god nok og man forventer å høre det fra alle kanter, men vi kan ikke akseptere løgn, sier Solskjær og utdyper:

– Paul kom til meg og sa hva han publiserte i sosiale medier. Vi er bedre enn det, landet er bedre enn det. Når det er ren løgn, må man stå opp og si noe. Alle meninger og rapporter er greit, men ikke kom med løgn om spillerne eller meg, sier han og sikter til en artikkel The Sun kom med tidligere denne uken, der avisen hevdet at Pogba har et surt forhold til Manchester United-manager Solskjær.

Til TV 2 forklarer United-sjefen hvordan hans spillere har håndtert kritikken de siste dagene.

– Vi har mye respekt for hverandre i dette miljøet. Noen ganger når vi kommer ut for kritikk så havner man i skyttergraven sammen med lagkameratene sine og det er den reaksjonen jeg har sett denne uka. Denne klubben, uansett hva vi har vært gjennom, handler alltid om å komme ut på den andre siden ved hjelp av mot, samhold, lagarbeid, selvtillit og det å holde sammen. Det har denne gruppen gjort, sier Solskjær til TV 2.

Tre kriser

Nordmannen begynner å få erfaring med å håndtere presset og kritikken fra omgivelsene. I oktober i fjor hevdet flere at hans posisjon hang i en tynn tråd etter 1-6 mot Tottenham på Old Trafford. Flere britiske medier har denne uken hevdet at Sir Alex Ferguson har vært på Old Trafford for å hjelpe sin protesjé, men det var nok en sannhet med modifikasjoner.

– Vi hadde en kommersiell dag og han kom hit for det. Jeg møtte han og snakket med han, ja, fordi han var der med Cristiano. Jeg har vært gjennom veldig dårlige tider her som spiller, og jeg har måtte håndtere tilbakeslag som manager. Det har vært to eller tre kriser siden jeg ble manager. Jeg vil alltid gi det et godt forsøk og kjempe på, sier Solskjær, som tar på seg det fulle ansvaret for lagets prestasjoner de siste ukene.

– Vi trenger en reaksjon og det er min jobb å sørge for at spillerne er på riktig sted mentalt. Jeg er ansvarlig for reaksjonen, resultatet og prestasjonen. Vi har jobbet med alt som må løses for en fotballspiller. Det er ikke bare det mentale, men hvordan angripe kampen, det strategiske, det tekniske og det taktiske. Jeg føler at spillerne er klare for å gjøre sitt beste, som de alltid er, forklarer han.

På de siste to ligakampene har Manchester United sluppet inn ni mål, og på de fire siste har Solskjærs menn kun kapret ett poeng. Før lørdagens møte med Tottenham ligger laget på en 7. plass i Premier League, åtte poeng bak serieleder Chelsea. En gladnyhet for Solskjær er imidlertid at hans mannskap reiser til London med kun ett fravær.

– Paul er suspendert, men bortsett fra det er hele troppen frisk. Det er en rar posisjon å være i. Alle er friske.