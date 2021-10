– Snakket butikk rundt kjøkkenbordet

– Familieselskapet har jeg vokst opp med. På en måte var Rimis reise kanskje den største biten i livene til søsknene mine og meg. Vi var med på hele oppbyggingen, jobbet i butikk, og snakket butikk over kjøkkenbordet, forteller Camilla Hagen Sørli.

Gjorde suksess

Rimi var en av de største dagligvarekjedene i Norge fra slutten av 1970-tallet til tidlig 2000. Kjeden ble bygget opp av Stein Erik Hagen, som i 2004 solgte seg helt ut – og butikkene ble senere en del av Coop.

Hagen brukte pengene fra salget til å bygge opp investeringsselskapet Canica, som han eier med barna Camilla, Caroline og Carl Erik.

Canica er nå et av de største investeringsselskapene i Norge, som hovedeier i matvaregiganten Orkla, og eier av blant annet Jernia og Komplett.

Hjertesak

I et svært sjeldent intervju i TV 2-programmet Bare business, forteller Camilla Hagen Sørli hva som preget hennes valg om å gå inn i familieselskapet – og hvordan hun vil gå i front i Norge med fokus på bærekraft.

For Hagen Sørli har snakket om bærekraft og sosialt ansvar lenge før «alle» i næringslivet gjorde det.

– I jobben innenfor handel, som vi jo har vært i mange år, da så vi ganske tidlig både hvordan folk handler – og hvordan avtrykkene vi setter har en betydning, forteller hun.

En stekepanne til?

For to år siden ble bærekraft en del av Canicas forretningsstrategi, der alle selskapene de eier må levere et «regnskap» med konkrete målsettinger for miljøavtrykk og sosialt ansvar.

Et resultat kunne man se i julehandelen i fjor, der Jernia – eid av Canica – hadde en reklamekampanje med budskap som «Onkel trenger kanskje ikke en stekepanne til?».

– Dette er jo å fraråde innkjøp. Hva var tanken bak her?

– I den verste koronaperioden var det utrolig mange restauranter og kafeer som slet. Så vår administrerende direktør for Jernia ønsket å oppfordre kundene til heller å kjøpe et gavekort på restaurant til jul enn å kjøpe en stekepanne til, forteller Hagen Sørli om kampanjen.

Leie – ikke eie

Jernia har utviklet en leie-tjeneste, der kunden kan leie en drill eller høytrykksspyler eller andre produkter man kanskje ikke bruker så ofte.

– Å oppfordre til mindre forbruk må jo gjøre noe med deres inntjening?

– Det er nettopp det det ikke gjør. For det åpner opp for innovasjon og muligheter til å tjene penger på andre måter. Selv om vi vil selge mindre produkter, så ønsker vi at flere skal leie. Da vil de komme oftere innom, vi bygger en tett relasjon, og tilbyr valg for kundene slik at de kan bli bærekraftige selv, sier Hagen Sørli.

Relasjoner med kunden

Camilla Hagen Sørli har studert litteratur, pedagogikk og økonomi, og er nå i gang med et internasjonalt masterprogram for ledere i næringslivet. Hun hadde som ungdom en tanke om å bli journalist, men har jobbet som mellomleder i Orkla, og hun har flere styreverv i Canica.

Blant selskapene Canica eier er Komplett, netthandelportalen med elektronikk. Også Komplett har utviklet en leie-tjeneste, der man kan leie en pc eller en telefon en periode, før den blir returnert, «nullstilt», og leid ut på nytt.

– Slik er vi med på den sirkulære økonomien, og bygger nye relasjoner med kunden. For ja, de skal ha ting, de skal handle – de skal bare ha det på en annen måte, sier Camilla Hagen Sørli.

