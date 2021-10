Legen sa karrieren var over. Tre år etter slo hun knallhardt tilbake

Utallige skader. Fire korsbåndsoperasjoner.

Få hadde trodd deg om du hadde sagt at Maria Tviberg skulle slå til med karrierebeste - ganske nøyaktig tre år etter høsten hvor hun fikk beskjeden fra legen om at karrieren som alpinist var over.

Lørdag strålte hun i finaleomgangen under verdenscupåpningen i Sölden og endte helt oppe på 5.-plass.

Grønne tall: – Shit!

– Er det grønt eller er det rødt? husker Tviberg at hun tenkte da hun så opp på skjermen ved målgang.

– Så så jeg at det var grønt, og at jeg ledet rennet med ganske mye. Jeg tenkte sånn «shit». Det var bra det! fortsetter bergenseren.

TV 2 møter henne utenfor Olympiatoppen noen dager etter hjemkomst fra Østerrike.

– Det var utrolig gøy. En virkelig fin start på sesongen. Jeg hadde veldig godt utstyr og ting satt bra på snøen. Det passet meg veldig bra, fortsetter hun.

Den etterlengtede oppturen kom etter flere blytunge år.

Da hun måtte operere korsbåndet for fjerde gang etter et fall i Lake Louise i 2017, var det lite som skulle tilsi at hun kunne komme tilbake til idretten hun elsker så høyt.

Maria Tviberg ble fraktet bort fra bakken etter fallet i Lake Louise i 2017. Foto: Frank Gunn / AP

– Er det rart å si?

– Jeg har hatt mye skader og måtte jobbe meg tilbake, forklarer hun.

Comebacket i 2019 var en stor seier. Så fulgte en svak fjorårssesong - med nok et tilbakefall.

Under Cortina-VM i februar fikk hun en ny skade - denne gang i ankelen. Hvordan takler man egentlig slike stadige tilbakefall?

– Er det rart å si at man blir vant til det? spør hun tilbake.

KARRIEREBESTE: Maria Tviberg etter den fenomenale annenomgangen lørdag. Foto: Lisi Niesner / REUTERS

– Jeg tok en dag og en uke av gangen, alt ettersom hvor nedfor jeg følte meg. Jeg prøvde å ikke tenke altfor langt fram i tid. Jeg pleier å se på hva jeg kan gjøre bedre, istedenfor å fokusere på hvor dårlig det går der og da.

–Flere får kjærlighetssorg

Flere av Norges fremste alpinister har blitt satt ut av stygge skader de siste årene. Tviberg mener det er kjærligheten for sporten som holder utøverne gående.

– Det er et miljø og en livsstil som vi bare elsker. Når man driver med alpint, så starter man veldig ungt. Det blir en enormt stor del av livet ditt. Man ser utøvere får en slags kjærlighetssorg når de legger opp.. Jeg tror alle vi som driver med alpint ønsker å utsette det så lenge som mulig.

OL er naturligvis sesongens største mål.

– Jeg har allerede oppfylt OL-kriteriet i storslalåm, så der er jeg good to go. I slalåm handler det om å prøve å få til det samme. Klatre hele veien på verdensrankingen og stille sterkest mulig i februar. Jeg skal ha det gøy mens jeg står på ski, og bare kose meg!