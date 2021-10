Døtrene til trenerprofilen spiller mot hverandre for første gang: – Blir rart

Selv om etternavnet bærer sterkt preg av en helt annen ballsport, er Rushfeldt Deila- tvillingene noen av Norges mest lovende håndballspillere. Det til tross for at både far Ronny Deila, og onkel Sigurd Rushfeldt er store navn i fotballverdenen.

På søndag står tvillingene for første gang på hver sin side av banen.

– Vi har aldri møttes sånn som det her. Så jeg er veldig spent, det må jeg si, forteller Live Rushfeldt Deila.

Se Molde - Sola på TV 2 Sport 2 søndag kl. 15:45

Både hun, og tvillingsøsteren Thale Rushfeldt Deila har etablert seg helt i toppen av norsk håndball. Live på Sola HK, og Thale på Molde. Begge lag har 12 poeng så langt denne sesongen og ligger på øvre halvdel av tabellen.

PÅ HVER SIN KANT: Live Rushfeldt Deila (t.v) og Thale Rushfeldt Deila har flyttet langt fra hverandre. Foto: Skjermdump

Konkurransedrevet familie

– Vi har en familie med vinnerinstinkt så vi har mye konkurranser med foreldrene våre og der er det ikke noe gøy å tape, ler Live.

Selv om flere i familien er kjente profiler i norsk idrett, begynner tvillingene selv å bli kjente navn i håndballverden. Forrige sesong ble Thale kåret til beste venstreback i Rema-1000 ligaen og ligger høyt på topp-scorer lista i årets sesong.

Begge søstrene byttet klubb denne sesongen etter å ha spilt sammen i Fredrikstad i flere år. Flere storklubber som Borussia Dortmund, Silkeborg og Vipers skal ha vist sin interesse da Thale skulle bytte klubb.

Råd fra pappa

Selv om far Ronny Deila bor på andre siden av Atlanterhavet, nærmere bestemt New York, får han med seg alle kampene til døtrene.

IVRIG: Ronny Deila er trener for New York City FC og følger døtrenes kamper tross den store tidsforskjellen. Foto: Vincent Carchietta

– Det er veldig gøy at han gjør det, selv med den store tidsforskjellen. Han er veldig engasjert og vi får tilbakemeldinger, understreker søstrene.

Er han like engasjert når dere spiller kamp, som han kan være som fotballtrener på sidelinjen?

– Tror han er mer engasjert når vi spiller, men det er jo litt forskjell. Når vi spiller handler det mer om våre enkelt-prestasjoner, mens når han er på jobb er laget det viktigste, svarer Live.

Unner hverandre å vinne

Tvillingene understreker at selv om de har mye intern konkurranse, har de alltid unnet hverandre suksess som konkurrenter.

– Selv om begge har et sterkt konkurranse instinkt, unner vi hverandre å spille godt, fortsetter Thale som forteller at hun følger med på hvordan søsteren gjør det i Sola, både fordi de er søstre, men også for å holde et øye med konkurrenten.

Hvilket lag vinner når dere nå møtes?

– Jeg tror det er Sola! Selv om det er litt vanskeligere å vinne på bortebane, sier Live kjapt og smiler lurt.

Men søster Thale er ikke helt enig.

– Jeg satser på at vi tar det jeg, avslutter Molde-spilleren.