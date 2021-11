– Vær ærlig fremfor å ty til veganhat!

Norsk vegansamfunn debatterte på tirsdag Jenny Klinge (Sp) på TV 2 Nyhetskanalen om vi bør få innvilget søknaden om tros- og livssynstøtte. Klinge håper at klagen vår avslås – og at et slikt avslag samtidig vil «velsigne oss med virkelighetssans».

Hvis klagen godkjennes og vi får støtte, så kunne Klinge på riksdekkende TV servere Norsk vegansamfunn en trussel om å endre Tros- og Livssynsloven. Grunnen hennes?

At det er uheldig for kjøtt- og melkebøndene hvis alle ble veganere.

Det er overraskende at Klinge, med sin «sunne fornuft», ikke ser at det er et demokratisk problem at en stortingspolitiker truer med å endre loven fordi et livssyn er i strid med politikken deres.

Hvor reelle disse truslene er, er uklart, men når vi vet at departementet som er ansvarlig for utdeling av tros- og livssynsstøtte styres av Klinges partikollega Kjersti Toppe (Sp), er det grunn til å undres om klagen vår blir rettferdig behandlet.

Avsporing av debatten

Debatten med Klinge føyer seg inn et mønster.

Stort sett all kritikk av livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn handler om at vi angivelig sprer vrangforestillinger om norsk landbruk og matproduksjon.

Norsk vegansamfunn er et livssynssamfunn som bygger på veganismen, der kjernen er at dyr har egenverdi og derfor har rett til å ikke bli utnyttet til mat, klær eller andre formål.

Det inneholder ikke en eneste påstand om norsk landbruk eller matproduksjon utover at det er moralsk galt å utnytte andre dyr.

Selv om Klinge, som så mange andre, helst vil kategorisk omtale veganisme som et kosthold bunnet i en forakt for norsk landbruk, er tiden moden for at de setter seg inn i hva debatten faktisk handler om.

Likebehandling av livssyn

Norsk vegansamfunn mener at det er helt naturlig at vi får de samme vilkårene som andre livssynssamfunn.

I Norge har vi valgt en løsning der vi finansierer Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn over skatteseddelen.

Ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er staten forpliktet til å i størst mulig grad likestille ulike tros- og livssynssamfunn.

Veganisme er anerkjent som livssyn både i Norge, av likestillings- og diskrimineringsombudet, og internasjonalt av den europeiske menneskerettighetskommisjonen.

Da sier det seg selv at vi også skal motta den samme «støtten» som andre tros- og livssynsamfunn.

Alternativet er et brudd på menneskerettighetene som medfører at veganere må via sin egen skatt betale for andres livssynsutøvelse i tillegg til å betale for sin egen.

Det føles litt absurd å stadig måtte forsvare hvorfor vi krever å bli behandlet likt som alle andre.

Klinges lovnad om å endre loven for å diskriminere mot et spesifikt livssyn, er noe Senterpartiet og Barne- og familieminister Kjersti Toppe burde ta sterk avstand fra.

Dersom Senterpartiet og Klinge faktisk mener at enkeltmenneskers livssyn skal politisk vedtas, bør de være ærlige om det, istedenfor å ty til god gammeldags feilinformasjon og veganhat.

