Ble pappa 15 måneder etter sin død: – En hjerteskjærende plot-twist

8. juli 2020 druknet den australske snowboarderen Alex Pullin i en tragisk ulykke mens hans spydfisket alene ved Palm Beach i Queensland. Han ble bare 32 år gammel.

Nå har han blitt pappa, 15 måneder etter sin død.

Minnie Alex Pullin kom til verden den 25. oktober, skriver Pullins partner Ellidy på Instagram.

– Hjerteskjærende

Pullin var Australias flaggbærer under Sotsji-OL og var en merittert utøver. Han ble verdensmester i snowboardcross i 2011 og 2013, og tok X Games-sølv i 2016.

– Faren din og jeg hadde drømt om deg i årevis, vår lille. Med en hjerteskjærende plot-twist i midten, er jeg beæret over endelig å kunne ønske fenomenet Chumpy velkommen tilbake i denne verden, skrev Ellidy Pullin på Instagram da hun annonserte graviditeten for verden.

ÆREFULLT OPPDRAG: Alex Pullin var flaggbærer for Australia i Sotsji-OL. Foto: AFP Photo / Andrej Isakovic

Da Chumpy gikk bort, hadde paret prøvd å få barn i ni måneder. Hver måned drømte Ellidy om at graviditetstesten skulle gi den ønskede beskjeden.

I timene etter dødsulykken, var det en nær venn som varsomt foreslo uthenting av sædceller. Til det fikk Ellidy full støtte fra Chumpys familie.

I Queensland må sædceller fra en avdød person hentes ut innen 36 timer etter dødsfallet, men det er en omfattende prosess man må gjennom.

Det er en rekke dokumenter som må signeres, en rettslege må godkjenne det hele og det kreves samarbeid med en fertilitetslege.

Små tilfeldigheter gjorde at hun faktisk fikk sjansen til å få et barn med sin drømmemann.

– Det er bare med tiden som hjelp at jeg virkelig forstår den enorme innsatsen min familie, venner, advokater og leger la ned i de kritiske timene etter at Chumpy gikk bort, for å gi meg muligheten til å fortsette drømmen vår om å starte en familie. Selv det faktum at Chumpys ulykke skjedde på en ukedag betød at de spesialistene som var nødvendige også var tilgjengelige. Hadde det skjedd en helg, kun fremtiden min ha sett veldig annerledes ut, har Ellidy Pullin fortalt Vogue.

– Det tar livet av meg

Men oppi alle gleden er det også vanskelige og smertefulle tanker.

– Min sorg for Chumpy er at han går glipp av å være pappa. Jeg ser pappaer med barna sine, og jeg vet hvor god han ville vært. Hver dag går jeg til stranden og jeg ser karer som går med kjærestene sine. Karen med babyen i bæresæle på brystet, mens jenten holder hunden. Når jeg ser en far med en baby, tar det f*** meg livet av meg, men jeg er så glad på den personens vegne. Det er ikke sånn at jeg synes synd på meg selv, sier hun i podcasten Darling, Shine! som news.com.au har gjengitt.

Hun innrømmer at det hele er bittersøtt.

– Jeg skal få et barn, som er det vakreste i verden, og så er det bittersøtt fordi det kommer til å skape traumer her og der. Det er veldig vanskelig å svelge det faktum at han går glipp av dette. Han fortjener denne tiden, han ønsket det, og han ville vært den beste faren.